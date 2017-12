Laura Freddi / "Ho avuto una relazione con Daniele Bossari finita per un suo tradimento"

Laura Freddi, in un'intervista rilasciata al settimanale DiPiù, confessa di aver avuto una relazione con Daniele Bossari: "È finita per un suo tradimento!"

09 dicembre 2017 Anna Montesano

Laura Freddi, attraverso il settimanale DiPiù, porta a galla un inaspettato scoop che riguarda il vincitore del Grande Fratello Vip 2. La futura mamma ha dichiarato infatti di avere avuto una relazione con Daniele Bossari. Dichiarazioni importanti nei confronti del conduttore con la Freddi che confessa che il loro rapporto è tramontato dopo aver subito un tradimento dal conduttore di Mistero: "Io e Daniele abbiamo vissuto un legame impetuoso. Quando Bossari è entrato nella mia vita, io avevo già alle spalle due rapporti molto importanti. Il primo con Paolo Bonolis e l’altro con il calciatore Fabio Galante. Poi conobbi Daniele e tra di noi fu subito passione intensa. Andammo a vivere insieme. Mi ha tradito ferendo la mia fiducia. E poi, quando ho scoperto chi era veramente Daniele e qual era la sua vera personalità, sono entrata in crisi. Ero turbata e in un solo pomeriggio ho traslocato dalla nostra casa e non ho voluto più sentirlo".

UNA RIVELAZIONE INASPETTATA

Proprio Daniele Bossari è stato ospite di Verissimo dove ha raccontato la scelta di entrare nella casa dovuta ad una persona purtroppo scomparsa: "Ci sono state due persone che mi hanno convinto, Filippa e, soprattutto, ha insistito una persona che ora non c’è più, ed è proprio scomparsa mentre ero nella Casa. Questa persona è il mio agente Franchino. Dal momento in cui mi hanno comunicato che era scomparso ho avuto una forza incredibile, come se fosse lui a darmela. Credo che mi abbia protetto. Dedico a Franchino tutta questa esperienza". Bossari parla anche del periodo durissimo della depressione e dell'alcol che lo stavano portando sul baratro: "Il periodo di autodistruzione è durato 6 anni. Ero vulnerabile agli attacchi. Non volevo più rispondere al telefono e se non rispondi, prima o poi la gente non ti chiama più. Per la depressione mi sono rifugiato nell’alcol. Bere mi dava l’opportunità di sciogliere questa sofferenza. Ero sempre annebbiato".

