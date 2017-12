Luca Onestini/ Dopo Soleil la rinascita: l’amicizia con Raffaello e la passione per Ivana (Verissimo)

Luca Onestini a Verissimo: dopo il Grande Fratello Vip 2, l'ex tronista di Uomini e Donne riprende la sua vita e cerca ancora l'amore... tra le braccia di Ivana? Le ultime news.

09 dicembre 2017 Valentina Gambino

Luca Onestini

Luca Onestini è stata la vera icona gioiosa di questa seconda edizione del Grande Fratello Vip 2. Al ritmo di “Batti le mani, schiocca le dita, umore alto tutta la vita”, ha saputo ridare la luce al volto forse un poco spento dell’amico Raffaello Tonon. L’ex tronista di Uomini e Donne è entrato nel reality show in punta di piedi ed apparentemente innamoratissimo di Soleil Sorge, sua ex fidanzata conosciuta durante il suo percorso nell’ambita corte della Queen. L’ex corteggiatrice, mentre il ragazzo stava in gioco dentro la Casa più spiata d’Italia, non ha mai dato un segno positivo ed anzi, in diretta da Barbara d’Urso aveva più volte affermato di possedere dubbi sulla loro relazione d’amore. Poi la segnalazione bomba con l’avvistamento di lei dentro la macchina di Marco Cartasegna, rivale assoluto ai tempi del trono che, durante quella occasione, aveva anche provato a conquistare Soleil ricevendo da lei un sentito due di picche. Il fratello di Onestini, ha avuto modo di parlare con Luca raccontandogli il fattaccio. Poi la Sorge, per uscirne pulita l’ha liquidato con una missiva di poche righe.

Tutte pazze di Luca Onestini!

Messa da parte la storia d’amore con Soleil Sorge, il buon Luca si era notevolmente perso d’animo, fino a diventare un personaggio molto anonimo della Casa del GF Vip. La sua totale rinascita è arrivata con l’ingresso di Raffaello Tonon, l’opinionista milanese anche lui in cerca di una svolta decisiva per la sua vita. Insieme formano il “duo” degli Oneston e separati sono due persone che hanno riscoperto il gusto dell’amicizia. Ed infatti Raffaello dopo aver conosciuto Luca ha confessato di avere interrotto la somministrazione degli antidepressivi. Dopo la batosta ricevuta dalla sua ex fidanzata, Onestini ha espresso il desiderio di innamorarsi ancora e così, non ha mai nascosto di subire il fascino di Ivana Mrazova, la bellissima modella ceca entrata nella Casa in punta di piedi. In questi giorni, i due sono stati avvistati insieme, allertando non poco le antenne del gossip. Nel frattempo, c’è anche Paola Caruso, l’ex Bonas di Avanti un altro che ha confessato di essere pazza di lui: come finirà?

