Luca Onestini e Ivana Mrazova fidanzati?/ I rumors non si placano! (Grande Fratello Vip 2017)

Luca Onestini e Ivana Mrazova continuano ad appassionare tutti i fan del Grande Fratello Vip 2017. Dopo i recenti avvistamenti, scoppierà la passione?

09 dicembre 2017 Fabiola Iuliano

Luca Onestini e Ivana Mrazova

Secondo il popolo della rete, una delle coppie più belle dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip 2017 è quella (non) formata da Luca Onestini e Ivana Mrazova. L’ex tronista di Uomini e Donne ha ammesso numerose volte di essere interessato alla modella ceca, ma pur di rispettare fino in fondo la sua relazione fuori dalla casa,ha scelto di non spingersi mai oltre un certo limite. Con la conclusione del reality, però, il pubblico non ha perso la speranza di veder scoccare la scintilla, soprattutto alla luce della recente mini serata che ha riunito alcuni dei protagonisti più amati del reality, fra i quali proprio Luca Onestini e Ivana Mrazova. Secondo i bene informati, infatti, i due si sarebbero allontanati dal gruppo per passare un po’ di tempo assieme, anche se per il momento, questo rumor non ha ancora avuto alcuna conferma ufficiale. In attesa di scoprire se fra i due ex gieffini ci sia già del tenero, vi segnaliamo, a questo link su Instagram, una foto della loro serata insieme.

SOLO RUMORS? LA VERITÀ A VERISSIMO

Si fanno sempre più numerosi i rumors su una presunta liaison fra Luca Onestini e Ivana Mrazova, due amatissimi protagonisti del Grande Fratello Vip 2017 che con le loro vicende hanno regalato al pubblico di Canale 5 grandi emozioni. Ad alimentare il gossip sulla loro liaison, di recente, è stata la serata che i due hanno passato assieme in compagnia di altri ex protagonisti del reality, ma quale sarà la verità sulla loro storia d'amore? Per il momento, conosciamo solo i sentimenti di Luca Onestini, che ha più volte dichiarato di essere pronto a corteggiare la modella e a trasformare l'amicizia che lo lega a lei in un sentimento più profondo; da parte di Ivana, invece, tutto tace, dal momento che l’ex gieffina, al momento, risulta ancora impegnata con il suo fidanzato. Per avere qualche dettaglio in più sulla liaison fra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 2017, forse dovremo aspettare la nuova puntata di Verissimo, che questa sera darà voce ai tanti protagonisti del reality di Canale 5 con dichiarazioni, scoop e anteprime.

© Riproduzione Riservata.