Luca Vismara, Amici 17/ Eliminato? il cantante a rischio, Giusy Ferreri lo salverà?

La permanenza di Luca Vismara nella scuola è a rischio dopo una settimana complicata la prossima diretta di Amici 17 potrebbe segnare la sua uscita di scena. Cosa succederà?

09 dicembre 2017 Hedda Hopper

Nuovo pomeridiano e altri concorrenti a rischio per questo Amici 17. I ragazzi mai come quest'anno sono sotto pressione soprattutto per via del fatto che una commissione li ha scelti e un'altra, composta da persone diverse, la sta valutando e ci sta lavorando. Brutte notizie quindi per coloro che non stanno riuscendo a costruire qualcosa di importante nel programma e, in particolare, per Luca Vismara. Non è stata una settimana semplice per lui e oggi dovrebbe portare il suo nuovo inedito nello studio di Amici 17, in diretta riuscirà a rendere meglio di quanto ha fatto in questi giorni in prova e al cospetto dei professori di canto? I fan lo sperano ma sicuramente la situazione di Luca è in bilico così come la sua permamenza nella scuola, oggi scopriremo la verità?

LUCA VISMARA AD UN PASSO DALL'ELIMINAZIONE?

La diretta di oggi di Amici 17 potrebbe essere fatale per Luca Vismara. Il cantante si era ripromesso di portare la musica dance in Italia e coprire una parte di mercato al momento scoperta ma non è così facile e oggi pomeriggio potremo scoprire che per lui è arrivato il momento di lasciare la scuola. In settimana Rudy Zerbi ha voluto incontrarlo per riascoltarlo ma chiarire subito che lui sarebbe pronto a votare per la sua eliminazione. La stessa cosa è successa con Carlo di Francesco che lo trova privo di personalità e di spunti anche se Luca non è d'accordo con le loro parole. A completare il quadro già disastroso è arrivata anche Paola Turci, quest'anno in commissione ad Amici 17. La cantante ha voluto riascoltarlo ma confermando quello che di lui pensano i suoi colleghi. Anche l'inedito che sta preparando per la diretta di sabato non è qualcosa di bello e rivoluzionario, questo significa che toccherà a Giusy Ferreri pronunciarsi: se anche lei lo troverà vuoto e privo di possibilità, Luca potrebbe lasciare la scuola.

LA SUA ULTIMA ESIBIZIONE AD AMICI 17

La rabbia più grande di Luca Vismara è legata non tanto al giudizio dei professori quanto al fatto che è finito in una vera e propria bolgia di giudizi senza mai essersi esibito. Questo è quello che il cantante continua a ribadire ai professori che lo hanno convocato in sala per sentirlo cantare. A rispondere ai suoi dubbi ci ha pensato Rudy Zerbi che proprio dopo averlo sentito cantare ha confermato: "Noi abbiamo un cd con le vostre canzoni e le vostre esibizioni, quindi sappiamo il bagaglio che vi portare dietro". Questo non consola Luca che quando torna in sala dagli altri continua a ribadire il fatto che non ci sta e che non condivide tutto quello che di lui è stato detto in questi giorni. La sua ultima esibizione è datata 18 novembre, ovvero la prima diretta di Amici 17. All'epoca, ancora pieno di speranze cantava la sua Someone news, clicca qui per vederla. Questo basterà a salvarlo?

