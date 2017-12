MAMMA HO PRESO IL MORBILLO/ Su Italia 1 il film con Alex D. Linz (oggi, 9 dicembre 2017)

09 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film commedia in prima serata su Italia 1

NEL CAST ALEX D. LINZ

Mamma ho preso il morbillo, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 9 dicembre 2017 alle ore 21.10. Una pellicola comica che è stata prodotta nel 1997 ed è stata diretta da Raja Gosnell. Il film è la terza parte dell'epopea cinematografica iniziata con Mamma ho perso l'aereo e proseguita con Mamma ho riperso l'aereo mi sono smarrito s New York. Rispetto ai primi due film della saga il cast è completamente diverso, così come la trama. I personaggi protagonisti sono infatti interpretati da Alex D. Linz, Olek Krupa, Rya Kihlstedt, Lenny von Dohlen, David Thornton, Haviland Morris e Kevin Kilner. Alex Linz, che ha vestito i panni di Alex Pruitt, è un attore americano nato a Santa Barbara nel 1989. Tra gli altri film a cui ha preso parte citiamo Choose Connor e Mamma mi sono persa il fratellino. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

MAMMA HO PRESO IL MORBILLO, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Un team criminale formato da quattro ladri professionisti di livello internazionale mette a segno uno straordinario colpo milionario. Poco dopo tenta di intascare la contropartita relativa alla vendita di un dispositivo che contiene un importantissimo segreto di natura militare. Con l'obiettivo di celare le proprie intenzioni alle autorità, i malviventi nascondono il dispositivo all'interno di una macchina giocattolo. Per uno scherzo del destino il pacchetto contenente la macchinina finisce nelle mani di Alex Pruitt, un ragazzino di 8 anni sveglio ed intelligente. In quei giorni il bambino è costretto a rimanere a casa per via del morbillo ed approfitta dei momenti di relax e solitudine per osservare cosa accade nel suo quartiere dalla finestra della sua cameretta. Con grande stupore nota la presenza di alcuni ladri che cercano di intrufolarsi negli appartamenti adiacenti al suo. Si tratta proprio dei quattro ladri in cerca del dispositivo contenente il segreto militare. Dopo vari tentativi andati a vuoto, la banda comprende che la macchina ora appartiene ad Alex. I quattro tentato quindi di penetrare in casa del bambino ma dovranno fare i conti con l'astuzia e l'intelligenza di Alex che li metterà a dura prova.

