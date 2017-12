MASSIMILIANO PIFFARETTI/ Video, un campione del mondo su Canale 5 (Finale Tu si que vales)

Finale di Tu si que vales 2017, in gara il concorrente Massimiliano Piffaretti capace di estasiare il pubblico con le sue straordinarie piroette sull’acqua. Il video dell’esibizione.

09 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Massimiliano Piffaretti, finalista Tu si que vales

EVOLUZIONI NEL WAKEBOARD

Nella prima serata di Canale 5 viene mandata in onda la finale di Tu si que vales condotta come consuetudine da Belen Rodriguez e dall’ex campione di rugby Martin Castrogiovanni. Un ultimo appuntamento nel quale faranno il loro ritorno alcuni straordinari talenti che in ragione delle loro capacità si sono guadagnati nella prima fase del programma l’accesso diretto alla finale. Tra questi c’è Massimiliano Piffaretti, 22enne che arriva dalla provincia di Como ma che al momento vive in Florida ad Orlando per praticare al meglio lo sport oggetto della sua performance ed ossia il wakeboard. Si tratta di uno sport nato negli anni Novanta negli Stati Uniti d’America che ricorda una sorta di sci nautico soltanto che al posto degli sci c’è la classica tavola corta e con l’atleta chiamato a fare evoluzioni mentre si viene trascinati da un motoscafo ad una velocità costante di circa 36 km orari.

MASSIMILIANO PIFFARETTI, NEL 2015 CAMPIONE DEL MONDO

Nella puntata di Tu si que vales trasmessa su Canale 5 lo scorso 30 settembre, Massimiliano Pifferetti ha dato un saggio della propria bravura nello wakeboard regalando in una esterna delle meravigliose evoluzioni che hanno tenuto con il fiato sospeso i quattro giudici e il pubblico presente. Una performance convincente che ha raccolto immediatamente il plauso da parte del pubblico che ha votato in maniera convinta per un meritato 100%. Anche i giudici sono stati unanimi del dare il proprio parere positivo e non poteva essere altrimenti. Infatti, come ha raccontato lo stesso Piffaretti, pratica questo sport da quando aveva sedici anni grazie ai propri genitori che gli hanno permesso di andare in America facendo tanti sacrifici. Sacrifici che poi sono stati ampiamente ripagati visto che due anni fa Massimiliano Piffaretti si è laureato campione del mondo di wakeboard. Clicca qui per rivedere la sua performance.

© Riproduzione Riservata.