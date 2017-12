MAURIZIO ZAVATTA/ Video, numeri tra la follia e l’incoscienza (Finale Tu si que vales 2017)

Finale di Tu si que vales 2017, il concorrente Maurizio Zavatta in corsa per ottenere l’importante vittoria. Un funambolo che ha impressionato tutti in una puntata del mese di ottobre.

09 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Maurizio Zavatta finalista a Tu si que vales

FUNAMBOLO A 120 METRI D’ALTEZZA

Questa sera su Canale 5 va in scena l’attesa finalissima dell’edizione 2017 del talent Tu si que vales condotto da Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni con l’importante apporto dei quattro giudici Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari. Tra i papabili vincitori c’è Maurizio Zavatta, uno straordinario funambolo che nella prima puntata dello scorso mese di ottobre è stato capace di mettere d’accordo tutti, giuria e pubblico, sulle proprie eccezionali qualità conquistando una meritata e diretta qualificazione alla finale. La sua esibizione è stata effettuata all’esterno dello studio del programma di Canale 5 in quanto lo ha visto volteggiare a qualcosa come 120 metri di altezza. Un numero emozionante che ha saputo tenere con il fiato sospeso sia i giurati che lo stesso pubblico che giustamente gli ha tributo un caloroso applauso al termine della stessa esibizione.

MAURIZIO ZAVATTA, ALL’INDIETRO MA ANCHE BENDATO

Maurizio Zavatta nella sua esibizione dello scorso 7 ottobre, dopo aver fatto un lungo respiro che gli ha permesso di ottenere la massima concentrazione, ha iniziato a percorrere un filo posto a 120 metri d’altezza andando all’indietro con una lunga asta. Un numero di un altissimo indice di difficoltà giacché andando all’indietro è molto più complesso mantenere l’equilibrio anche perché non si hanno punti di riferimento visivi. Riferimenti visivi che nella seconda parte dell’esibizione sono stati completamente azzerati in quanto questo concorrente ha percorso per la seconda volta il filo addirittura bendato. Un numero che è stato salutato da una grande ovazione da parte del pubblico che naturalmente gli ha tributo il 100% dei voti che assieme ai quattro sì da parte dei giudici, ha permesso a Zavatta di volare direttamente in finale. Clicca qui per rivedere l’emozionante esibizione di Maurizio Zavatta.

