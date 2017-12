Matrimonio Dan Peterson e Laura Verga / Oggi sposi: la coppia rinnova i voti pronunciati vent'anni fa a Miami

Il matrimonio di Dan Peterson con Laura Verga si terrà questo pomeriggio ad Assago. La coppia si era già unita in matrimonio con rito civile nel 1997 a Miami.

Dan Peterson risposerà questo pomeriggio la sua compagna da più di trent'anni, rinnovando i voti già pronunciati il 7 dicembre 1997 a Miami. L'ex allenatore e commentatore televisivo ha deciso di salire sull'altare all'età di 81 anni nella cerimonia che verrà celebrata questo pomeriggio nella chiesa di San Desiderio di Assago, non lontano dal forum che per anni lo ha visto protagonista. È lui stesso a raccontare il motivo per cui ha deciso di compiere questo passo: "Laura è cattolica, io protestante, dato che cadevano i vent’anni dalle prime nozze, mi è sembrato di fare una cosa giusta salendo anche sull’altare. Un’idea che mi è venuta nel giorno del mio 80° compleanno, due anni fa". La coppia è dunque già sposata anche se la prima cerimonia non era stata compiuta con rito religioso, come raccontato dallo stesso Peterson: "Eravamo a Miami a casa di Bob McAdoo che ci disse d’aver sposato la sua seconda moglie, Patrizia, una ragazza conosciuta in Italia, a casa sua con un giudice di pace. Quindi io e Laura decidemmo di fare lo stesso, il 7 dicembre 1997, proprio a casa di Bob, che mi fece da testimone".

Daniel Lowell Peterson ha deciso di sposare la sua compagna Laura Verga, rinnovando i voti nella chiesa di Assago. Se nel primo caso era stato Bob McAdoo a fargli da testimone, in questo secondo caso sarà niente meno che Dino Meneghin ad essere al suo fianco in un momento tanto importante. In una recente intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore ha parlato del primo incontro con Laura Verga e dei momenti più belli della loro vita insieme: "Accadde nel 1985, ero amico di una modella e Laura abitava sullo stesso pianerottolo qui a Milano. Una volta lei doveva andare a Roma per una sfilata di pellicce e non sapeva a chi lasciare il cagnolino. Lo affidò a Laura e per sdebitarsi gli disse che le avrebbe presentato un amico, il sottoscritto". Ha quindi aggiunto: "Ci siamo frequentati per due anni, poi, quando mi sono ritirato da allenatore, siamo andati a vivere insieme. Ma abbiamo fatto coppia fissa sin da subito".

