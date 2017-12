Mose/ Amici 17, la passa liscia con il telefono, ma con Grace?

Mose continua ad essere uno dei preferiti dal pubblico e, dopo averla fatta franca con il provvedimento disciplinare, ha dovuto affrontare Grace, oggi si schiererà nella diretta di Amici 17?

09 dicembre 2017 Hedda Hopper

Mose, Amici 2017

Nuova diretta e nuova sfida a squadre per Amici 17 che oggi terrà impegnato il pubblico con un altro scontro tra Ferro e Fuoco. I ragazzi saranno ancora protagonisti di sfide e comparate e, in particolare, sembra che anche Mose sia pronto a schierarsi durante lo scontro di oggi pomeriggio. Dopo le titubanze della prima settimana ed essere finito in sfida contro Astol, sembra proprio che per Mose sia arrivato il momento di dare il meglio di sè e la stessa Maria De Filippi se n'è accorta evidenziando la cosa nella scorsa diretta. Finalmente Mose canta e parla come avrebbe dovuto fare sin dall'inizio quando è rimasto impantanato nelle sue lacrime e nei suoi pensieri. Mose ha vinto la sfida sabato scorso ma è finito sotto la lente per via del suo cellulare che ha lasciato acceso, seppur in modalità aereo, durante le lezioni. Questo gli è costato un provvedimento disciplinare che, però, il rapper non sconterà.

MOSE, LA DISCUSSIONE CON GRACE AVRÀ CONSEGUENZE?

Su richiesta di Yaser e degli altri cantanti, la redazione ha deciso di concedere il beneficio del dubbio a Mose e consegnare la felpa rossa ad un "vero colpevole" ovvero Federico. Lui e i The Jab hanno già scontato la loro pena affrontando e vincendo la sfida mentre Mose si è dedicato alla preparazione dei brani che dovrà cantare nella diretta di oggi. Ma la sua settimana non finita via liscia soprattutto per via di Grace. I due sembravano davvero molto uniti tanto che, nei giorni scorsi, si è addirittura parlato di una loro possibile liason ma tutto è cambiato quando la cantante ha chiesto di prendere il suo posto a capo della squadra. Grace ha accusato Mose di essere falso e mentire visto che è sotto gli occhi di tutti che la loro squadra non è unita e forte come quella rivale. I due hanno discusso ma Mose sembra aver perso l'amica che ha addirittura chiesto di passare nell'altra squadra. La diretta avrà modo di chiarire quello che è successo e qual è il pensiero di Mose su tutto questo?

