NELL'ANNO DEL SIGNORE/ Su Iris il film con Nino Manfredi (oggi, 9 dicembre 2017)

NELL'ANNO DEL SIGNORE

Nell'anno del signore, il film in onda su Iris oggi, sabato 9 dicembre 2017. Nel cast: Nino Manfredi, Claudia Cardinale ed Alberto Sordi, alla regia Luigi Magni.

09 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film storico in prima serata su Iris

NEL CAST NINO MANFREDI

Nell'anno del signore, il film in oonda su Iris oggi, sabato 9 dicembre 2017 alle ore 21.00. Una pellicola storica e drammatica che è stata realizzata nel 1969 per la regia di Luigi Magni, noto regista e sceneggiatore molto attivo negli anni 60 e 70. La trama del film è ispirato ad un vento storico avvenuto nel XIX a Roma e che vide protagonisti due rivoluzionari carbonari che persero la vita per seguire i propri ideali. Vennero infatti uccisi in pubblica piazza. Nel nome del Signore è il primo di una saga cinematografica formata da altri due film, diretti sempre dallo stesso Luigi Magni. Il cast della pellicola è formato da grandi attori italiani del calibro di Nino Manfredi, Claudia Cardinale ed Alberto Sordi. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

NELL'ANNO DEL SIGNORE, LA TRAMA DEL FILM STORICO

Siamo nel 1825 e a Roma la politica repressiva posta in essere dallo Stato Pontificio, smorza sul nascere qualsiasi forma reazionaria e contraria al sistema. I diritti individuali sono praticamente inesistenti ed il popolo sembra essere inerme davanti a questa situazione. Alcuni, però, cercano di reagire a questo regime di repressione organizzando riunioni carbonare segrete con l'intezione di fomentare una vera e propria rivoluzione del popolo. Due carbonari, Angelo e Leonida, sono pronti a mettere in atto un piano di vendetta contro il loro ex compagno Filippo Spada. Quest'ultimo avrebbe rivelato alla polizia tutta la verità sul loro movimento reazionario. In un primo momento Spada sembra spacciato ma poco dopo si riprende, tanto da decidere di denunciare i suoi due aggressori. Angelo e Leonida, dunque, vengono arrestati, processati e condannati alla pena capitale in pubblica piazza. Prima che ciò possa accadere Cornacchia e Giuditta, che sono estremamente legati ai due carbonari, cercano in tutti i modi di salvarli dal triste destino che li attende. Nel frattempo Angelo e Leonida sperano che la condanna si concretizzi senza intoppi e che lo Stato Pontificio non conceda loro la grazia. Solo in questo modo la loro idea rivoluzionaria potrà continuare a vivere anche dopo la loro morte.

