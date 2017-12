NICHOLAS PELLINI/ Video, ballerino di soli 11 anni dal grande talento (Finale Tu si que vales 2017)

Finale di Tu si que vales 2017, in gara il giovane ballerino Nicholas Pellini di soli undici anni. Un ballerino che fa del tip tap il proprio punto di forza. Il video.

09 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Nicholas Pellini, finalista Tu si que vales

UNDICENNE BALLERINO DI TIP TAP

Gran finale questa sera di Tu si que vales edizione 2017 con l’ultimo decisivo appuntamento condotto sulle frequenze di Canale 5 da Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni. Una finale nella quale torneranno a calcare il palcoscenico dei talenti straordinari come nel caso del giovanissimo Nicholas Pellini. Un ballerino di soli 11 anni che ha saputo conquistare l’attenzione ed il plauso del pubblico e dei quattro giurati ballando a ritmo di tip tap una famosa ed apprezzata canzone dance come All Night, la colonna sonora della famosa pubblicità della Tim. Una connubio per certi versi stravagante ma che Nicholas ha fatto diventare del tutto naturale tenendo il ritmo in maniera straordinaria come fosse un consumato ballerino della prima parte del Novecento. Inutile sottolineare come il pubblico e gli stessi giudici, al termine dell’esibizione hanno investito il piccolo Nicholas con un fragoroso applauso anticamera della qualificazione alla finale.

NICHOLAS PELLINI, TRE VOLTE CAMPIONE DEL MONDO

Nella puntata di Tu si que vales mandata in onda lo scorso 21 ottobre, Nicholas Pellini si è esibito ballando il tip-tap sulle note della famosa canzone All Night. Una performance di alto spessore che ha piacevolmente colpito il pubblico ed i quattro giurati per un risultato che ha permesso al giovane ballerino di accedere direttamente alla finale. La prima tra i giudici a commentare l’esibizione è stata la De Filippi: “Sei bravissimo eh..veramente molto bravo e poi sai che cos’hai.. sei leggero quando balli e non è facile ballare il tip tap su questa musica”. Rudy Zerbi dopo aver saputo dallo stesso Nicholas che ha fatto già diverse gare laureandosi tre volte campione del mondo e 2 volte campione d’Italia, ha esclamato: “Ragazzi abbiamo un tre volte campione del mondo e stiamo ancora qui a chiederci se vale?!!”. Clicca qui per rivedere il tip tap di Nicholas Pellini.

