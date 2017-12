NOVRUZOV BROTHERS/ Video, "Se Fellini vi avesse visto vi avrebbe messo in un film" (Tu si que vales 2017)

Video, Novruzov Brothers, i due fratelli si prospettano come una delle più papabili coppie per la vittoria finale del popolare programma televisivo italiano.

09 dicembre 2017 Francesco Agostini

Tu si que Vales si avvia alla finale e tra i protagonisti in gioco se ne sceglierà finalmente uno: il vincitore. Dopo aver assistito a tante performance di livello adesso si è giunti al momento conclusivo, quello in cui bisogna scegliere il più bravo di tutti. Tra i papabili di questa edizione ci sono sicuramente i Novruzov Brothers, un duo simil-circense che ha stregato l'intero pubblico , giurati compresi. Il primo a fare i complimenti al duo è stato il famoso presentatore Gerry Scotti, che si è lasciato andare a una frase a dir poco lusinghiera: "Se Federico Fellini vi avesse visto vi avrebbe messo sicuramente in uno dei suoi film. Ne sono certo." Una lode sincera dovuta all'esibizione importantissima del duo, che ha stupito anche gli altri giurati. Rudy Zerbi si è lasciato andare in un "ogni volta ci fanno prendere un colpo con le loro acrobazie" e, a ruota, Maria De Filippi, che ha detto: "Non so come facciate a stupirci tutte le volte, siete bravissimi." Il duo è pronto per la finale di sabato ed è, a ragione, uno dei favoriti per la vittoria finale: solo il tempo potrà approfondire la questione.

NOVRUZOV BROTHERS, UNA RIVISITAZIONE DI CHAPLIN

A vederli in scena, i Novruzov Brothers, sembra di assistere a un misto fra spettacoli circensi e cinema muto. E, in effetti, è proprio questo che attuano: un sincretismo interessantissimo tra il cinema muto in cui Charlie Chaplin fa da padrone e movenze da circo inconfondibili. Non è un caso che Federico Fellini, citato da Gerry Scotti, sia stato il regista dei saltimbanchi, dei buffoni e anche, se vogliamo, degli emarginati. Il numero da circo presentato a Tu si que vales non fa altro che ribadire, in chiave moderna e certamente più buffonesca, quello che Chaplin soleva fare a volte in video. Il tutto, ovviamente, scremato di satira politica e di ideologia e pregno di divertimento. In sostanza, quello che fanno i Novruzov Brothers, non è altro che una riduzione e una semplificazione di quello che compiva il grande attore (probabilmente il più grande) del cinema muto.

Che piacciano o no, i due saltimbanchi riportano alla memoria un sapore d'antico che, inevitablmente, alla gente piace. Ha un sapore retrò e vagamente vintage, ma che si sposa bene con un programma come Tu si que vales.

