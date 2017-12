Nicole, Amici 17 / il capitano della squadra del Fuoco verso una comparata con Carmen?

09 dicembre 2017 Valentina Gambino

Nicole Vergani capitano di Amici 17 della squadra del Fuoco

Nicole Vergani farà una sfida comparata con Carmen? Le due sono già state messe in competizione, a testimonianza che le loro voci possono portarsi a casa lo show del sabato pomeriggio. Durante il 2 dicembre, i professori di canto hanno optato per far passare a lei il ruolo di capitano della squadra del Fuoco, al posto di Matteo. La ragazza ha accettato di buon grado assumendosi la responsabilità delle esibizioni degli allievi della scuola di Amici 17. Anche oggi, rigorosamente in diretta, Maria De Filippi tornerà con un nuovo appuntamento del sabato con la scuola più talentuosa della televisione italiana. Gli estimatori quindi, pensano già ad una sfida comparata con la sua "rivale" numero uno. Già lo scorso sabato è avvenuta la stessa cosa e la loro sana competizione è terminata anche con un pareggio. Cosa succederà a breve? Il cambio di Capitano della squadra invece, è stato voluto da Carlo Di Francesco e dopo averlo proposto, la cantante si è pienamente assunta il nuovo ruolo senza problemi.

Nicole, chi è il capitano della squadra del Fuoco

Ma chi è il capitano della squadra del Fuoco? Nicole Vergani vive a Carugate insieme ai genitori e due sorelle più piccole di lei. Ha raccontato di avere avuto una bellissima infanzia, ma ha dovuto lasciare la scuola per dedicarsi all'attività di famiglia lavorando a tempo pieno nel bar dei genitori. Nel contempo ha anche avuto modo di studiare canto per ben quattro anni ed aveva già partecipato ad Amici Casting lo scorso anno. Si definisce una ragazza solare, testarda, umile, espansiva e, a volte, troppo ansiosa. I suoi riferimenti musicali sono Zucchero, Vasco Rossi (“l’uomo della mia vita dopo mio padre”, ha affermato), ma soprattutto Beyoncé e Adele. Durante Amici Casting ha confessato il motivo per il quale meritava il banco della scuola: "Merito Amici perché penso di poter imparare tanto, sono ancora grezza, qui posso crescere e diventare una vera artista, vorrei imparare a scrivere e a trasmettere le emozioni, ho dei blocchi e non riesco a esprimermi al 100%. Avere paura e dire di avere paura ti rende forte e non debole. Ho delle buone basi". Oggi pomeriggio la vedremo ancora in sfida contro Carmen? Staremo a vedere!

