PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 9 dicembre 2017 : la Luna esce dall'opposizione per l'Acquario

Oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele di oggi 9 Dicembre: pronostici per il weekend per tutti i segni zodiacali. In crescita Gemelli e Leone che usufruisce dei tanti piante favorevolo

09 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 9 DICEMBRE 2017

Ora invece siamo giunti al momento di analizzare i segni zodiacali nel particolare facendo riferimento all'oroscopo fatto a LatteMiele da Paolo Fox. Partiamo dall'Acquario e dallo Scorpione. L'Acquario elimina l'opposizione della Luna e si può parlare di un fine settimana migliore. Il segno grazie a Sole, Mercurio e Venere favorevoli è in una situazione diversa rispetto a novembre. Ora infatti è più forte, speranzoso e volenteroso. Il 2018 sarà un anno di grandi cambiamenti, da fare con occhi sul portafogli. Lo Scorpione tra giovedì e venerdì forse ha detto poco e bisogna rimediare, parlando di più. Non ci si deve isolare, il 2018 con Giove nel segno è forte. Molti pensano che la vita non sia facile e se lo ripetono talmente tante volte al giorno che alla fine questo diventa un blocco nella vita. Bisogna invece pensare che la vita sorride nonostante gli ultimi due anni sono stati pesanti. Bisogna andare avanti.

NÈ CARNE NÈ PESCE

Passiamo ora a quei segni zodiacali che si possono considerare né carne né pesce per quanto riguarda l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. Molti Cancro sono insoddisfatti non tanto dal lavoro che fanno, ma dalle condizioni di questo. Forse vorrebbero fare qualcosa di più. Se è partita una storia a dicembre bisognerà capire da che parte sta una persona. La Vergine non deve guardare il cielo a braccia conserte aspettando che capiti qualcosa. Non va insegnato nulla però a questo segno dal momento che è una persona vitale e razionale allo stesso tempo. I Pesci non si devono complicare situazioni che possono essere curate con grande semplicità. Crescita nel lavoro, in particolare da gennaio grandi novità in arrivo. In questo periodo molti Bilancia sono spaesati perché non sanno da dove ricominciare. Qualcuno è insoddisfatto dal lavoro ed è bloccato a lungo. Ripensamenti ci saranno all'ordine del giorno.

SEGNI IN CRESCITA

Partiamo l'analisi dell'oroscopo di oggi, sabato 9 dicembre 2017, dai segni in crescita facendo riferimento da quanto raccontato da Paolo Fox. Il noto astrologo ha tenuto come ogni giorno la sua consueta rubrica Latte e Stelle sull'emittente radiofonica LatteMiele. I Gemelli devono essere ottimisti anche perché ci sarà un Giove ottimo che potrà aiutare molto. Quelli che hanno un ascendente in Bilancia, Acquario o Gemelli potranno guadagnare qualcosa di più. Recuperare l'amore è importante, da fine mese sarà più facile. Bisogna guardare al futuro e non al passato che ha aperto delle ferite che vanno rimarginate. Chi ha una causa o una questione in corso o ha cambiato casa deve pensare a questo. I tanti pianeti favorevoli aiutano il Leone a vivere una giornata molto interessante. Ultimamente il segno ha un sole importante dentro che potrebbe regalare delle soddisfazioni e offrire qualcosa di importante anche agli altri.

© Riproduzione Riservata.