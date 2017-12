PER GRAZIA RICEVUTA/ Su Iris il film con Nino Manfredi (oggi, 9 dicembre 2017)

Per grazia ricevuta, il film in onda su Iris oggi, sabato 9 dicembre 2017. Nel cast: Nino Manfredi che ha diretto anche la regia, Lionel Stander e Delia Boccardo. Il dettaglio.

09 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film comico in prima serata su Iris

NINO MANFREDI ALLA REGIA

Per grazia ricevuta, il film drammatico in onda su Iris oggi, sabato 9 dicembre 2017 alle ore 23.35. La pellicola è stata scritta e diretta da Nino Manfredi nel 1971, grande attore romano ha anche fatto parte del casti di attori protagonisti, vestendo di panni di Benedetto Parisi. Per grazia ricevuta, è stata proiettata come pellicola in concorso in occasione del Festival di Cannes nel 1971, aggiudicandosi l'ambito riconoscimento come miglior film diretto da un neo regista. Manfredi è stato affiancato da un cast di tutto rispetto formato da Lionel Stander, Delia Boccardo, Paola Borboni, Mario Scaccia e Fausto Tozzi. L'ottimo riscontro suscitato nella critica internazionale venne poi confermato anche al botteghino. La pellicola è stata infatti la più vista al cinema tra il 1970 e il 1971, sfiorando l'incasso record di 4 miliardi di vecchie lire. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

PER GRAZIA RICEVUTA, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Benedetto Parisi, il protagonista del film, viene ricoverato d'urgenza in ospedale dopo aver tentato di suicidarsi. Ad attendere l'esito della complessa operazione chirurgica ci sono Giovanna, la sua fidanzata, ed Immacolata, sua suocera. Quest'ultima spera che l'uomo muoia e lasci finalmente sua figlia libera di fidanzarsi con una persona facoltosa e soprattutto religiosa. A questo punto la narrazione prosegue descrivendo la vita di Benedetto dalla sua infanzia sino al quel fatidico momento. Rimasto orfano in tenera età e cresciuto assieme a sua zia, il piccolo Benedetto, poco prima di ricevere il sacramento della comunione, rimane vittima di un terribile incidente. Il ragazzino precipita rovinosamente da un dirupo, riuscendo però ad uscirne indenne. Benedetto viene così considerato un vero e proprio miracolato e poco dopo lascia l'abitazione di sua zia per vivere la sua intera adolescenza all'interno di un convento, deciso a diventare frate. L'abate del convento, però, non è del tutto convinto della reale vocazione del giovane e decide così di allontanarlo. Benedetto intraprende così un'esperienza lavorativa come ambulante di intimo femminile, iniziando ad avvertire una forte attrazione verso l'altro sesso. Tutto cambia quando Bendetto incontra Oreste padre di Giovanna, la fanciulla di cui si innamorerà perdutamente. L'uomo non è religioso e non ha mai sposato Immacolata, la madre di sua figlia. Nell'epilogo finale si scopre che Benedetto ha tentato di suicidarsi gettandosi dal dirupo dopo aver assistito alla scena di una presunta conversione di Oreste, che in realtà era in stato di semi coscienza a causa di un infarto.

© Riproduzione Riservata.