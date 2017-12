PEREZ/ Su Rete 4 il film con Luca Zingaretti e Marco D'Amore (oggi, 9 dicembre 2017)

Perez, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 9 dicembre 2017. Nel cast: Luca Zingaretti, Marco D'Amore, Simona Tabasco, alla regia Edoardo De Angelis. La trama del film nel dettaglio.

09 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film drammatico in seconda serata su Rete 4

NEL CAST LUCA ZINGARETTI

Perez, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 9 dicembre 2017 alle ore 23,15. Una pellicola drammatica del 2014 che è stata diretta da Edoardo De Angelis, regista italiano nato a Napoli nel 1978, che ha già curato la regia di diverse pellicole cinematografiche come Indivisibili, per il quale si è aggiudicato un David di Donatello. Nel cast di Perez figurano attori come Luca Zingaretti, Marco D'Amore, Simona Tabasco, Giampaolo Fabrizio, Massimiliano Gallo e Toni Laudadio. Marco D'Amore, che nel film interpreta Francesco Corvino, è noto al grande pubblico televisivo per la sua partecipazione alla nota serie tv prodotta da Sky Atlantic, Gomorra, in cui veste i panni di Ciro Di Marzio. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

PEREZ, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Demetrio Perez è uno dei migliori avvocati di Napoli. Tuttavia l'aver indagato su personaggi scomodi del mondo della malavita organizzato, gli ha impedito di proseguire la sua carriera in maniera adeguata e come avrebbe meritato. Per sopravvivere svolge ormai la funzione di legale d'ufficio. Ma per Demetrio i guai non finiscono qui. Sua figlia finisce per innamorasi di Francsco Corvino, figlio di uno degli esponenti più in vista della criminalità organizzata napoletana. L'avvocato è fermamente contrario all'unione dei due ma è poi costretto ad accettare la situazione, con Francesco che dichiara di tenere davvero alla sua Tea. Inaspettatamente Perez trova un modo per interrompere la scomoda relazione. L'occasione arriva con il pentimento di Luca Buglione, boss di uno dei clan avversi alla famiglia di Francesco. Buglione promette a Perez di testimoniare contro Francesco se riuscirà a recuperare una partita di pietre preziose per suo conto. Demetrio decide di accettare e riesce ad assolvere al compito assegnatogli. Come previsto Francesco viene arrestato ma quando scopre che Demetrio è l'avvocato difensore di Boglione, il ragazzo sequestra l'uomo e Tea con l'intezione di estorcere a Perez l'indirizzo presso cui si trova Luca Buglione. Nel finale Perez riesce a salvare la vita al suo assistito e ad uccidere Francesco prima che possa uccidere Buglione.

© Riproduzione Riservata.