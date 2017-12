POIROT: LA SAGRA DEL DELITTO/ Su Rete 4 il film con David Suchet (oggi, 9 dicembre 2017)

Poirot: La sagra del delitto, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 9 dicembre 2017.

09 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film giallo nel pomeriggio di Rete 4

DAVID SUCHET NEL CAST

Poirot: La sagra del delitto, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 9 dicembre 2017 alle ore 16.45. Una pellicola dal genere giallo che è stata realizzata nel 2013 e diretta da Tom Vaughan, regista scozzese noto soprattutto come regista di sere televisive. La trama del film è tratta da un romanzo ideato e scritto da Agatha Christie intitolato Dead man's folly. Il racconto descrive la vicenda legata ad Ariadne Olver, scrittirce di libri gialli che organizza un delitto fittizio in occasione di un evento voluto dalla famiglia Stubbs. La vittima prescelta viene però uccisa davvero. Sarò Poirot a dover far luce su quanto accaduto davvero. Il cast di attori principali è composto da David Suchet e Sinead Cusack. Il romanzo da cui è stato tratto il film venne pubblicato in Italia nel 1956 ed oltre alla pellicola diretta da Tom Vaughan, esiste un secondo adattamento cinematografico del romanzo che risale al 1986, con Agatha Christie: Caccia al delitto, film diretto da Clive Donner. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

POIROT: LA SAGRA DEL DELITTO, LA TRAMA DEL FILM GIALLO

La famiglia Stubbs decide di festeggiare l'arrivo dei nuovi vicini dando vita ad un innovativo party in cui i partecipanti saranno chiamati a scoprire l'assassinio di un assassinio fittizio. Una sorta di gioco per intrattenere i presenti. La situazione degenera quando la donna prescelta per vestire i panni della vittima viene strangolata. Nel frattempo gli Stubbs sono spariti dalla circolazione. Ad indagare sul caso sarà il detective Poirot, affiancato da Ariadne Oliver, la scrittrice di romanzi gialli a cui gli Stubbs avevano affidato l'incarico di ideare il gioco. Le prime prove sembrano far pensare ad un possibile coinvolgimento di Hattie, parente alla lontana di Mr Stubbs. La pista non sembra convincere Poirot che poco dopo rivolge la sua attenzione verso Amy Folliat, l'ex proprietaria della villa degli Stubbs.

