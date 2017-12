RED DAWN-ALBA ROSSA/ Su Rai Movie il film con Chris Hemsworth (oggi, 9 dicembre 2017)

Red Dawn - Alba rossa, il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 9 dicembre 2017. Nel cast: Chris Hemsworth e Adrianne Palicki, alla regia Dan Bradley.

09 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film d'azione nel pre serale di Rai Movie

NEL CAST CHRIS HEMSWORTH

Red Dawn - Alba rossa, il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 9 dicembre 2017 alle ore 19.35. Una pellicola d'azione che è stata diretta nel 2012 da Dan Bradley, regista americano (di seconda unità) che si è occupato della ragia di film come Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, Leoni per agnelli ed I mercenari 3. Red Dawn - Alba rossa è una rivisitazione cinematografica moderna dell'ominimo film del 1984, interpretato da Patrick Swayze e Jennifer Grey. Il cast di attori protagonisti del film diretto da Dan Bradley è formato invece da Chris Hemsworth, Adrianne Palicki e Josh Hutcherson. Il remake non ha ottenuto il successo sperato, con pubblico e critica concordi in senso negativo. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

RED DAWN - ALBA ROSSA, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Il film inizia raccontando il preoccupante quadro internazionale legato principalmente ai delicati rapporti diplomatici tra Stati Uniti e Corea del nord. Mentre il potere politico della NATO è ai minimi storici, quello della Nord Corea non trova limiti. La potenza asiatica cova da tempo mire espansionistiche sul territorio statunitense. Intanto Jed Eckert si trova nella ridente cittadina di Spokane dove intente passare diverse settimane in compagnia della sua famiglia che non vede da tempo per via dei suoi continui impegni lavorativi. Jed è infatti un importante colonnello dell'esericito americano. Tutto sembra andare per il meglio ed il soggiorno di Jed a Spokane va alla grande. Una sera, però, la cittadina rimane vittima di un balckout che lascia tutti i cittadini della zona completamente al buio. Nessuno si preoccupa più di tanto dell'accaduto e tutti tornano alle proprie vite ma, il giorno dopo, Jed e gli altri si rendono conto di cosa sia davvero accaduto. L'esercito nordcoreano ha appena invaso gli Stati Uniti ed in particolare le aree vicine alla città di Whasigton, compresa Spokane. Jed ed i suoi familiari cercano in qualche modo di contrastare l'avanzata dell'esercito invasore ma tutto sembra inutile. Al rifiuto di arrendersi, il generale nordcoreano Cho, uccide a brucia pelo l'anziano padre di Jed, provocando l'ira funesta del militare. La morte di suo padre accende del ragazzo un profondo animo di vendetta che concretizzerà pianificando un'azione militare coordinata per tentare di fermare il nemico.

