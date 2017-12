RITA BELLANZA / È lei a criticare i Maneskin? Sulla questione interviene Selvaggia Lucarelli (X Factor 11)

Rita Bellanza ha criticato i Maneskin nel suo profilo Twitter ufficiale? Anche se la concorrente di X Factor 11 ha negato tali dichiarazioni, Selvaggia Lucarelli la pensa diversamente.

09 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Rita Bellanza

Rita Bellanza continua a far parlare di sè, nonostante la sua eliminazione da X Factor 11 avvenuta nel live del 30 novembre. Una delle concorrenti inizialmente data come favorita ha dovuto lasciare il programma, scatenando le polemiche del pubblico da casa, che spesso l'ha accusata di stonare nelle sue esibizioni. Ma quello che sembrava un addio più che prevedibile, nelle ultime ore ha causato nuove polemiche a causa di un tweet pubblicato nel profilo Twitter (dato come ufficiale) della concorrente. In esso, è comparsa la seguente affermazione, poi prontamente rimossa: "I Maneskin mi sono sempre stati sulle p**le. Si sono montati la testa. All'inizio non erano così". Un'affermazione inaspettata soprattutto per chi ha seguito il daily del talent show, notando come il clima all'interno del loft fosse più che sereno. Poco dopo, questo twwet incriminato è stato cancellato e Rita Bellanza ha deciso di dissociarsi da queste parole, definite come un fake: "Non so chi scriva queste cose. L'unico termine che mi viene in mente ora è 'imbarazzante'. Non sono io a twittare, non l'ho neanche programmato sul cellulare".

Rita Bellanza smentisce le accuse contro i Maneskin

Rita Bellanza ha voluto smentire senza esitazione le accuse mosse contro i Maneskin, indiscussi favoriti per la vittoria a X Factor 11. Anche il profilo del talent show e quello di Levante si sono uniti alla concorrente per specificare come queste dichiarazioni siano un fake, e come tali non imputabili a Rita. Ad intervenire sulla questione ci ha pensato anche Selvaggia Lucarelli che mette in dubbio come l'account twitter in questione (poi definito un fake) sia stato più volte definito ufficiale dagli stessi protagonisti della querelle: "Ci sono però una serie di indizi che suggerirebbero che invece quello fosse il vero account della Bellanza, magari non sempre gestito da lei direttamente ma vero: c’erano da tempo contenuti personali e foto di backstage, c’erano tweet di sostegno ad altri concorrenti (tweet non propriamente da hater) e c’era la dicitura “account ufficiale di Rita Bellanza” con l’hashtag xf11. Inoltre Levante taggava spesso questo account dal suo Twitter". L'opinionista ha quindi aggiunto e precisato: "Visto che sono cintura nera di hater e fake, posso dire che un hater e fake non cancella il suo profilo in fretta e furia, anzi. Ci sguazza, nei casini che combina. Perciò sì, secondo me quel tweet e quell’account erano della Bellanza. Quella vera. Quella di Sally e ... e.... quella di Sally".

© Riproduzione Riservata.