SACRIFICIO D’AMORE/ Anticipazioni seconda puntata 15 dicembre 2017: nuovo incontro tra Brando e Silvia

09 dicembre 2017 Bruno Zampetti

Brando Prizzi e Silvia Corradi, i protagonisti di Sacrificio d’amore interpretati da Francesco Arca e Francesca Valtorta, torneranno su Canale 5 venerdì prossimo. Le prime anticipazioni dicono che l’arrivo di un importante scultore a Carrara costringeranno Silvia ad accompagnare l’uomo, insieme al marito, nel laboratorio di Lucchesi. Dunque l’incontro tanto desiderato da Prizzi con la donna di cui si è innamorato potrebbe avvenire. C’è da chiedersi cosa succederà: la Corradi non sembra infatti indifferente al fascino dell’uomo, anche se è una donna sposata. Tommaso è intanto determinato a portare avanti la sua storia con Maddalena e questo gli procurerà dei problemi con sua zia. La signorina Maffei se la prenderà in particolare con la Prizzi, visto che per suo nipote sognava un fidanzamento con Carlotta, la cugina di Corrado.

La famiglia Corradi ha però dei problemi a cui pensare: non solo l’avvicinarsi della campagna elettorale, ma anche una relazione che Alberto sta portando avanti con una contadina, da cui ha avuto una figlia. Una situazione piuttosto sconveniente per la famiglia, anche perché all’uomo era stato espressamente chiesto di non avere più contatti con la donna, tanto che gli era stato combinato il matrimonio con Guendalina. Per una volta, paradossalmente, Alberto avrà l’occasione di imporre una sua decisione alla sua famiglia.

