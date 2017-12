SALAH THE ENTERTAINER/ Video, anche la De Filippi a bocca aperta (Finale Tu si que vales 2017)

Finale di Tu si que vales 2017, il concorrente Salah the Entertainer in corsa per ottenere l’importante vittoria. Un ballerino capace di interpretare la musica in maniera originale.

09 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Salah the Entertainer finalista a Tu si que vales

SALAH THE ENTERTAINER, TECNICA E TANTA FORZA FISICA

Tutto pronto per la finalissima del talent Tu si que vales edizione 2017, in onda questa sera su Canale 5 per la conduzione di Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni. Un evento nel quale ci sarà la possibilità di vedere straordinari talenti giunti da tutto il mondo per dimostrare le proprie abilità in un campo specifico. Tra i più attesi vi è Salah The Entertainer, un ballerino sui generis che nella puntata del 28 ottobre ha lasciato senza parole sia il pubblico che i quattro giurati. Un 38enne che oltre ad una elevata preparazione tecnica ha messo in bella mostra una esplosività fisica decisamente fuori dal comune grazie alla quale ha proposto virtuosismi di grande impatto scenico e visivo. Impossibile per il pubblico non dargli il 100% dei voti che assieme ai quattro sì dei giudici, ha lanciato Salah direttamente in questa finalissima.

DE FILIPPI: “MAI VISTO NIENTE DEL GENERE"

Nella sua esibizione a Tu si que vales nello scorso 28 ottobre, Salah ha proposto una performance di ballo in cui ha creato un perfetto connubio con gli effetti musicali operati sulla base come quello della distorsione e del rallentamento. Un vero show che ha raccolto immediatamente il sì della De Filippi che al termine dell’esibizione si è alzata in piedi applaudendo per poi omaggiarlo con parole significative: “La sua presenza in questo spettacolo crea un grosso problema perché chiunque verrà a ballare questo genere di danza io non lo passerò mai più dopo quello che ho visto. La cosa più bella che io veramente abbia mai visto in generale su questo genere di danza. È spettacolare! Veramente oltre”. Alla De Filippi ha immediatamente fatto eco Mammucari che ha sottolineato: “Io invece penso che tu sia immediatamente da finalissima, subito”. Clicca qui per rivedere la straordinaria performance offerta a Tu si que vales da Salah The Entertainer.

