Sabato Italiano/ Anticipazioni e ospiti 9 dicembre: una grande cantante per Eleonora Daniele, chi sarà?

Sabato Italiano, anticipazioni e ospiti 9 dicembre: una grande cantante si racconta, ripercorrendo la sua carriera, ai microfoni di Eleonora Daniele, chi sarà?

09 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Sabato Italiano

Dopo la festività dell’Immacolata, su Raiuno, torna in onda il Sabato Italiano. Oggi, sabato 9 dicembre, alle 15, Eleonora Daniele conduce una nuova puntata del suo programma pomeridiano che sta diventando un appuntamento fisso per gli italiani. Ogni settimana, infatti, il Sabato Italiano porta a casa ottimi ascolti per la fascia oraria in cui va in onda. La scorsa puntata è stata seguita da 1.684.000 spettatori con il 10.9% di share. Merito sia della conduttrice, sempre più amata dal pubblico di Raiuno ma anche dal format di Sabato Italiano nel cui studio, ogni settimana, arrivano personaggi del mondo dello spettacolo, della televisione e della musica che accettano di mettersi a nudo raccontando anche momenti difficili della propria vita. Uno dei momenti più belli della trasmissione e l’incontro tra il vip e se stesso: davanti ad uno specchio, un personaggio famoso si lascia andare ai ricordi confessando a se stesso ciò che non era mai riuscito a fare. Chi sarà il protagonista dello specchio nella puntata odierna? Lo scopriremo alle 15.

UNA GRANDE CANTANTE PER ELEONORA DANIELE

Non sono stati ancora resi noti i nomi degli ospiti della nuova puntata di Sabato Italiano. L’unica certezza è che al cospetto di Eleonora Daniele arriverà una grande cantante che si racconterà a 360 gradi ripercorrendo anche le tappe fondamentali della sua carriera. Non mancheranno, naturalmente, i momenti divertenti e musicali come la gara di ballo che, ogni settimana, coinvolge alcuni maestri di ballo della trasmissione Ballando con le stelle, gli ospiti del giorno e due presenze fisse del programma ovvero Manuela Aureli che indossa i panni della mitica Raffaella Carrà e la Signora Coriandoli interpretata da Maurizio Ferrini che Eleonora Daniele ha voluto accanto a sé dopo averlo intervistato nel corso di una precedente puntata.

