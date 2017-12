TERESANNA PUGLIESE VS FRANCESCO MONTE / "Dopo la rottura, pianse e mi cercò ma..."

Teresanna Pugliese ha chiarito nuovi dettagli del suo rapporto con Francesco Monte, parlando della rottura e del tentativo di lui di ricucire dopo il primo tradimento.

09 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Teresanna Pugliese

La rottura tra Francesco Monte e Cecilia Rodriguez avvenuta durante una diretta del Grande Fratello Vip 2 ha riportato alla mente di Teresanna Pugliese dei vecchi ricordi relativi alla relazione nata davanti alle telecamere di Uomini e donne. Lei stessa ne ha recentemente parlato durante varie interviste televisive, immancabile quella nel salotto di Domenica Live, oltre che nel settimanale DiPiù dove la campana ha recentemente chiarito ulteriori dettagli su quell'amore, poi naufragato. Nelle pagine del tabloid Teresanna, che ora è legata a Giovanni Gentile dal quale è avuto anche un figlio (Francesco), ha raccontato che dopo una prima rottura con Francesco, lui aveva cercato di recuperare il loro rapporto: "Dopo aver scoperto del tradimento, lui, forse per la prima volta da quando ci eravamo messi insieme, mi sorprese. Pianse. Mi cercò. Insomma, le tentò tutte pur di convincermi che avevo preso un abbaglio e che dovevamo tornare insieme".

Teresanna Pugliese e Francesco Monte: dopo la rottura, lui mi cercò

Teresanna Pugliese ha parlato al settimanale DiPiù del suo rapporto con Francesco Monte, raccontando di avergli dato una seconda possibilità, a sua volta naufragata: "Di fronte alle sue lacrime decisi di tornare indietro sui miei passi e di perdonarlo. E dopo che ci fu l’ennesima discussione tra noi, dovuta pure alla sua forte gelosia, che a volte non mi faceva respirare, nonostante io non gli avessi dato motivi per esserlo, presi la decisione definitiva di lasciarlo". Dallo stesso magazine si comprende comunque che il rapporto tra la coppia era partito nel migliore dei modi, tanto che entrambi avevano deciso di presentarsi alle reciproche famiglie, tentando di far nascere una relazione seria: "Una volta che si spensero le telecamere decidemmo subito di fare la conoscenza delle rispettive famiglie. Dapprima trascorremmo un periodo a Napoli, con mia madre e i miei fratelli. Fu io ad andare in Puglia per incontrare suo padre Angelo, che stava a Taranto (...) Andammo anche sulla tomba della mamma: fu per me molto emozionante".

