THE HELP/ Su Rai 1 il film con Emma Stone e Viola Davis (oggi, 9 dicembre 2017)

The help, il film in onda su Rai 1 oggi, sabato 9 dicembre 2017. Nel cast: Emma Stone, Viola Davis e Octavia Spencer, alla regia Tate Tayler. La trama del film nel dettaglio.

09 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film comico in prima serata su Rai 1

NEL CAST EMMA STONE

The Help, il film in onda su Rai 1 oggi, sabato 9 dicembre 2017 alle ore 21.25. Una pellicola comica e drammatica del 2011 che è stata affidata alla regia di Tate Tayler, regista e sceneggiatore americano, mentre il cast è composto da attori come Emma Stone, Viola Davis, Octavia Spencer, Jessica Chastain e Bryce Dallas Howard. L'intera trama è liberamente ispirata a L'aiuto, all'opera romanzata da Kathryn Stochet (grande amica del regista del film). The Help ha letteralmente conquistato il cuore del pubblico e della critica internazionale. La pellicola è stata infatti insignita di diversi premi internazionali come un Premio Oscar assegnato ad Octavia Spencer, che nel film interpreta il ruolo di Minny Jackson. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

THE HELP, LA TRAMA DEL FILM COMICO E DRAMMATICO

La protagonista del film è la giovane e promettente Eugenia "Skeeter" Phelan, figlia di una nota e facoltosa famiglia di imprenditori del Mississippi. La ragazza si è appena laureata ed è intenzionata a proseguire la sua carriera lavorativa nel campo dell'editoria, accantonando la possibilità di formare una famiglia . Riesce poco dopo a farsi assumere presso un importante casa editrice newyorkese dove viene presa in simpatia dalla signorina Stein. Inizia inoltre a scrivere per un piccolo giornale locale. Spinta per ovvi motivi lavorativi ad osservare il mondo e la società che caratterizza il Mississippi, Eugenia nota come il Paese sia essenzialmente razzista, soprattutto nei confronti degli uomini di colore. Decide quindi di entrare in contatto con alcune domestiche di colore che da tempo vivono per ricche e facoltose famiglie bianche. La ragazza inizia così ad approfondire la conoscenza di Aibileen Clark e Minnie Jackson ed inizia a dar vita al suo romanzo. Anche la signorina Stein sembra più che mai compiaciuta dal lavoro svolto da Eugenia, tanto da chiederle di ampliare il suo racconto dopo aver visionato le prime bozze. La ragazza avrebbe però bisogno dell'aiuto di altre domestiche di colore disposte a raccontare le proprie esperienze. Grazie al successo che il movimento per i diritti civili inizia ad acquisire, sempre più persone decidono di aiutare Eugenia nella stesura del suo romanzo, in modo tale da rendere noto al resto del mondo la loro condizione.

© Riproduzione Riservata.