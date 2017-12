Ulisse/ Anticipazioni 9 dicembre: i primi due anni di vita, un viaggio straordinario con Alberto Angela

Ulisse, anticipazioni puntata di sabato 9 dicembre 2017: a partire dalle 21.15 circa, Alberto Angela ci condurrà nel magnifico mondo dei bimbi dalla nascita ai primi due anni di vita.

09 dicembre 2017 Valentina Gambino

Ulisse, anticipazioni

Ulisse, andrà in onda anche stasera, sabato 9 dicembre 2017, nella prima serata della terza rete di Casa Rai. Quali le anticipazioni del nuovo appuntamento con Alberto Angela? Andiamo immediatamente a scoprire tutte le anteprime ed i temi del programma che appassionerà come sempre il pubblico grande sostenitore di scienza, scoperte e interazioni moderne. Il periodo più carico della nostra vita è senza ombra di dubbio quello delle scoperte. Tra interazioni sorprendenti e progressi incontenibili, i nostri traguardi febbrili vengono raggiunti sempre in un periodo di vita che non possiamo apertamente ricordare. Questi infatti, sono i primi due anni dopo la nascita e rappresentano circa 700 giorni straordinari. Pur non avendone assolutamente memoria, capita delle volte di rivivere alcuni momenti anche da grandi, quando osserviamo un bimbo che cresce con gli occhi di una persona ormai pienamente adulta. Questo sarà il principale tema dell’appuntamento serale che andrà in onda su Rai3 a partire dalle 21.15 circa.

Ulisse, anticipazioni: i primi due anni di vita: il tema della puntata

Questa sera, sabato 9 dicembre a partire dalle 21:15 su Rai3, Alberto Angela condurrà una nuova puntata di Ulisse. Nel corso dell’appuntamento del prime time, si ripercorreranno in rapida successione, tutti quei momenti unici che iniziano con il primo vagito fino allo spegnimento delle due candeline. I primi due anni di vita, così importanti per la vita di un bambino. Con la guida degli esperti, il programma farà vedere delle immagini straordinarie, per scoprire cosa accade nel “backstage” di un parto e per provare anche solo a comprendere il modo di esprimersi che hanno i bambini, dal primo pianto alla prima parola. Durante il nuovo appuntamento con Angela, scopriremo anche quanto sia importante l’alimentazione in questi anni di vita e la delicatissima fase dello svezzamento. Gli spettatori da casa, avvertiranno il mondo attraverso i sensi di un neonato, con i contorni ancora fuori fuoco e i suoni assolutamente definiti. Durante la puntata, si vedranno anche dei genitori provare ad addormentare il loro bambino e si seguiranno i passi e i progressi di bambini nati prematuri. Durante l’appuntamento con Ulisse, si parlerà anche di virus e batteri.

