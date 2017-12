Uomini e Donne/ Anticipazioni, Anna Tedesco dice addio al programma? L'appello del web (Trono Over)

09 dicembre 2017 Anna Montesano

Anna Tedesco, Uomini e donne

Questa edizione del trono Over di Uomini e Donne è iniziata con grossi colpi di scena, riguardanti non solo Gemma Galgani e Giorgio Manetti. Se la coppia ben nota dello show sta vivendo un momento di inatteso riavvicinamento, c'è un'altra ex di Giorgio pronta ad abbandonare il programma. Solo pochi giorni fa, Anna Tedesco ha dichiarato i essere pronta a non tornare più nello studio di Canale 5 e tutto a causa delle accuse mosse da Gianni Sperti, convinto che la dama sia segretamente innamorata di Giorgio - con il quale dichiara invece di avere un'amicizia - arrivando ad ipotizzare che tra i due potrebbe addirittura esserci una relazione. Da qui la richiesta di leggere i messaggi della dama che, infuriata, ha poi deciso di chiudere con il programma. Anna ha infatti annunciato con un video questa decisione, eppure nell'ultima registrazione è tornata in studio per chiarire alcune cose con Giorgio Manetti. Tra i due è nato un battibecco alla fine del quale Anna ha voluto chiudere questa discussa amicizia. La dama ha così ribadito la voglia di non tornare più ma Tina e il pubblico l'hanno invece invitata a rimanere.

ANNA TEDESCO TORNA IN STUDIO?

Quale sarà adesso la decisione della Tedesco? Rimarrà fedele al suo proposito o deciderà di tornare e ricominciare senza l'amicizia di Giorgio? Intanto sul web la dama pubblica una lunga riflessione, nella quale si legge: "Iniziamo a guardare le 'persone' e smettiamo di generalizzare. Facciamo attenzione a chi, nella vita come sui social, ci incita all'odio. Dobbiamo smettere di ingurgitare passivamente ciò che ci viene proposto e imparare a guardare più in profondità. - e ancora - Esistono uomini e donne di grande valore che meritano di essere 'visti', 'scoperti', 'amati' e spesso non ci riescono a causa delle 'etichette' che vengono loro messe addosso. Facciamo attenzione a chi compie il grave errore di generalizzare e vi fa credere che tutto il mondo è orribile per cui fate bene ad essere solo arrabbiati. [...] Aprite gli occhi e date speranza al vostro cuore e alla vostra anima. L'amore vive e si manifesta in tante forme. Possiamo coltivarlo, possiamo crescere, possiamo migliorare. Circondatevi di anime che vi facciano salire in alto e allontanatevi da tutto ciò che vi inquina".

