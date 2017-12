Uomini e Donne/ Anticipazioni, Sara e Nilufar: troppi "ricicli" in studio? Il web polemizza (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico: troppi "ricicli" tra i corteggiatori di Nilufar Addati e Sara Affi Fella? Il web polemizza di fronte ai ritorni dal passato...

09 dicembre 2017 Anna Montesano

Nilufar Addati e Sara Affi Fella

Si preannuncia un trono davvero ricco di colpi di scena quello di Uomini e Donne che vede seduti sulle poltrone rosse Nilufar Addati, Sara Affi Fella e Nicolò Brigante oltre a Paolo Crivellin che è però già a percorso avanzato. Se il pubblico conosceva già le due nuove troniste - una per il suo percorso come corteggiatrice con Mattia Marciano, l'altra per quello a Temptation Island 2017 come fidanzata di Nicola Panico - è rimasto ancora più sorpreso quando in studio sono arrivati altri personaggi ben noti ai fan del programma. Oltre a Giordano e Lorenzo Riccardi (entrambi sono stati corteggiatori di Ludovica Valli), in studio come corteggiatore è giunto anche Kevion Ishebabi, ex concorrente del Grande Fratello e coinquilino di Nicolò Raniolo.

TRA I RITORNI ANCHE EMANUELE TRIMARCHI, MA IL WEB SI SCATENA

Un'altra grande sorpresa è però giunta nel corso dell'ultima registrazione del trono classico, durante la quale dalla scale di Uomini e Donne è (ri)sceso Emanuele Trimarchi. Chi segue il dating show condotto da Maria De Filippi sa bene infatti che Emanuele è stato non solo il corteggiatore di Anna Munafò ma fu anche la sua scelta (lo preferì a Marco Fantini, oggi fidanzato di Beatrice Valli), ma il ragazzo decise di lasciare la ragazza resosi conto di non essere innamorato. Emanuele è pronto a rimettersi in gioco, così come Lorenzo e Riccardo, ma il pubblico di Uomini e Donne non è contento di rivedere in studio tutti questi volti "riciclati". Le polemiche infatti non mancano: "Perchè in studio tornano sempre gli stessi? Vogliamo volti nuovi, storie nuove non sempre la stessa gente", scrive infatti una telespettatrice, condividendo il pensiero di molti.

