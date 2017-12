Valentina Verdecchi/ Amici 17, per Alessandra Celentano è "una carenza unica": ultima chance per la ballerina

Valentina Verdecchi, la ballerina di Amici 17 per Alessandra Celentano è "una carenza unica": ultima chance per lei nella diretta di sabato col cavallo di battaglia

09 dicembre 2017 Anna Montesano

Valentina Verdecchi, Amici 17

Non è stata una settimana semplice per Valentina Verdecchi. La ballerina di Amici si è scontrata duramente contro i severi giudizi della maestra Alessandra Celentano, che non la trova appropriata per la scuola di Amici. “Per fare il ballerino non basta avere solo l’anima, bisogna avere anche (…) un minimo di studio, di conoscenza di quella che è la danza”: è con queste parole che la maestra di danza classica esprime i suoi dubbi sul fatto che Valentina possa realmente continuare il suo percorso ad Amici. La ballerina cerca allora di difendersi: “Non ho avuto la possibilità di studiare in passato”. Ma la Celentano rincara la dose: “Quello che vedo è una scarsissima ballerina. - e ancora - Tu non ci sei proprio nel ballo. Tu non hai carenza solo nella tecnica classica, ma anche nel moderno”.

ULTIMA POSSIBILITÀ PER VALENTINA VERDECCHI AD AMICI 17?

L’insegnante è decisa e molto severa nel suo giudizio che continua: “Non ti puoi permettere di fare niente. (…) Tu sei una carenza, tu sei una carenza unica“. Parole che lasciano Valentina senza parole: la ballerina lascia poi la sala di danza per sfogarsi in bagno e dichiarare di aver trovato ingiuste le affermazioni della maestra, trovando che non sia stata valorizzata come invece è stato fatto con altri, soprattutto con Lauren. Avenire in aiuto della ballerina arriva però Bill Gudson che decide di affidare alla ballerina una coreografia perfetta per il suo stile e le sue qualità. È con questa che Valentina ha la possibilità nella nuova diretta del sabato di mostrare alla Celentano di valere: riuscirà nella sua impresa?

© Riproduzione Riservata.