Verissimo / Speciale Grande Fratello Vip 2: Bossari ed i finalisti in onda con la Toffanin (oggi, 9 dicembre)

09 dicembre 2017 Valentina Gambino

Speciale Verissimo

Il nuovo appuntamento speciale con Verissimo, andrà in onda questo pomeriggio, sabato 9 dicembre 2017, con alcuni dei più interessanti protagonisti che hanno reso unica questa seconda edizione del Grande Fratello Vip. Al fianco di Silvia Toffanin, avremo modo di ritrovare la sua amica di sempre e conduttrice del reality show, Ilary Blasi. Spazio poi per il vincitore Daniele Bossari e alcuni dei protagonisti del gioco tra cui, Luca Onestini, Raffaello Tonon, Ivana Mrazova, Aida Yespica, Giulia De Lellis e Andrea Damante (fidanzato della De Lellis e concorrente della prima edizione). Lo speciale con il programma della compagna di Pier Silvio Berlusconi in sintesi, non ospiterà tutti i concorrenti ma soltanto i sei finalisti. Tramite interviste singole e confronti corali, si avrà modo di scoprire anche dettagli inediti di ognuno di loro, a cominciare dal vincitore, il conduttore ed ex veejay. “All’inizio, quando mi hanno proposto di fare il Grande Fratello Vip, ho subito detto di no perché pensavo di non riuscire a farlo”, queste le parole stupite di Bossari.

Daniele Bossari con i finalisti del GF Vip 2 in onda a Verissimo

I sei finalisti del Grande Fratello Vip 2, si confronteranno e avranno modo di raccontare la loro esperienza televisiva nella Casa più spiata d’Italia. A differenza degli altri anni, Verissimo non ospiterà tutti quanti, ma solo i finalisti e la conduttrice che durante le puntate è stata affiancata anche dal valido supporto di Alfonso Signorini, direttore del settimanale “Chi”. Spazio quindi, per il vincitore Daniele Bossari, così come rivelano le primissime anticipazioni. Il conduttore ha confessato di essersi convinto ad accettare la proposta, spinto dalla compagna (e presto moglie) Filippa Lagerback e la manager e amico (recentemente scomparso mentre Daniele era nella Casa), Franchino Tuzio: “Dal momento in cui mi hanno comunicato che era scomparso ho avuto una forza incredibile, come se fosse lui a darmela. Credo che mi abbia protetto. Dedico a Franchino tutta questa esperienza”, ha raccontato un commosso Bossari. Poi il vincitore del Grande Fratello Vip ha parlato anche del suo periodo buio: “Ero vulnerabile agli attacchi. Non volevo più rispondere al telefono…” e della forza ricevuta dalla sua compagna: “Lei ha dovuto sopportare tanto. Filippa ha avuto la pazienza e la forza di lasciarmi libero”.

