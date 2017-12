Vincitore Scuderia Scotti 2017/ Antonio, Vincenzo e il duo Presley & Tony alla finale di Tu si que Vales

Vincitore Scuderia Scotti 2017: chi vincerà tra Antonio "giravolta", Vincenzo e il duo Elvis Presley & Little Tony alla finale di Tu si que Vales 2017?

09 dicembre 2017 Anna Montesano

Scuderia Scotti 2017

Se da una parte ci si batte per conquistare il primo posto di Tu si que vales, dall'altra c'è anche la scuderia di Gerry Scotti a battersi per conquistare un primo posto. "Ho detto loro che il primo avrebbe vinto 600 mila euro e si sarebbe esibito a Capodanno di fronte al sultano a Dubai" scherza Gerry Scotti, prima di iniziare a presentare i suoi concorrenti che questa sere si contenderanno il premio, primo della scuderia Scotti. Una novità, questa, che ha molto divertito il pubblico di Canale 5 nel corso delle puntate dello show del sabato sera di Canale 5 che vedere alla giuria Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e, appunto, Gerry Scotti. Ma quali sono i concorrenti della Scuderia Scotti a contendersi la finale?

I FINALISTI DELLA SCUDERIA SCOTTI

Antonio, Vincenzo e il duo Elvis Presley & Little Tony sono i concorrenti che allieteranno il pubblico nel corso di questa finale. Il primo ad esibirsi è proprio Antonio che è detto da tutti "Giravolta": lui è infatti il cantante che si esibisce girando continuamente su se stesso e che in occasione della finale porta il suo cavallo di battaglia "Gloria". Esibizione divertentissima che scatena l'ilarità di giudici e pubblico in studio. Anche questa sfida sarà a più tappe e continuerà nel corso della serata con le esibizioni di Vincenzo, che ricordiamo essere un simpatico ballerino che ha conquistato il pubblico con la sua simpatia e allegria; poi assisteremo alla performance dell'improbabile due composto Elvis Presley & Little Tony. Chi vincerà?

