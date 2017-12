Vincitore Tu si que vales 2017/ Chi porterà a casa la vittoria e il premio da 100mila euro?

Vincitore Tu sì que vales 2017, chi porterà a casa la vittoria e il montepremi di 100mila euro tra i sedici finalisti che saliranno sul palco oggi, sabato 9 dicembre?

09 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Tu sì que vales 2017

Chi sarà il vincitore di Tu sì que vales 2017? Oggi, sabato 9 dicembre, alle 21.10 su canale 5, Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni conducono la finalissima di Tu sì que vales 2017 al termine della quale, il pubblico, attraverso il televoto, decreterà il vincitore tra i magnifici 16 che sono riusciti a conquistare un posto nella finalissima del talent show di canale 5. Oltre alla vittoria, il vincitore porterà a casa anche 100mila euro. Contemporaneamente alla finalissima ufficiale di Tu sì que vales 2017, verrà eletto anche il vincitore della scuderia Scotti del circuito Tu sì que non vales che per tutte le puntate del talent show hanno regalato tanto divertimento al pubblico con le loro esibizioni. Non mancheranno, dunque, da una parte, le emozioni che regaleranno i veri 16 finalisti di Tu sì que vales 2017 e, dall’altra, le risate e il divertimento dei finalisti della Scuderia Scotti scelti dalla giuria popolare.

TUTTI I FINALISTI DI TU SI QUE VALES 2017

Sono 16 i finalisti di Tu sì que vales 2017 che, questa sera, si contenderanno la vittoria e il premio finale. Sul palco torneranno così: i Charlie Chaplin moderni Novruzov Brothers, il cantante Maurizio Indelicato, i salseri Full Project Company, il cantante Ion Dodon, i pattinatori Annette e Yannick, i beatboxer Berywam, il cantante Giovanni Cervelli, gli acrobati True Tricks e i Pizza Aut, i ragazzi autistici che sognano di aprire una pizzeria, il pianista non udente Davide Santacolomba, la coppia di acrobati Duo Ice, il ballerino P.A.B.E. Salah the entertainer, il ballerino di tip-tap Nicholas Pellini, il professionista di wakeboard Massimiliano Piffaretti, il gruppo di ballo Legion Malambo, l’equilibrista Maurizio Zavatta. Chi sarà, dunque, il vincitore? Il pubblico potrà scegliere il preferito voto attraverso il televoto inviando un sms al 47.70.002 oppure (dopo essersi registrati su mediaset.it) collegandosi al sito wittytv.it o utilizzando l’app Mediaset Fan.

