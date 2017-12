Vincitore Zecchino D'oro 2017 / La finale con Francesca Fialdini e Gigi&Ross: pronostici, giudici e canzoni

Chi sarà il vincitore dello Zecchino D'oro 2017? La sessantesima edizione, con Francesca Fialdini e Gigi e Ross, pronta a proclamare il piccolo campione

09 dicembre 2017 Anna Montesano

Zecchino D'oro 2017

Chi sarà il vincitore della sessantesima edizione de Lo Zecchino d'Oro? La kermesse canora dedicata ai più piccoli giunge, dopo quattro puntate, alla finale. Alla conduzione ci saranno Francesca Fialdini e Gigi & Ross, mentre a votare le canzoni sarà una giuria di venti bambini affiancata da quattro giudici d’eccezione: Rocìo Munoz Morales, Orietta Berti, Cristina D’Avena e Carlo Conti, nel doppio ruolo di giudice e direttore artistico della trasmissione. Tanti gli ospiti presenti al pomeriggio di festa, con il ritorno tra l’altro di Topo Gigio, presenza storica del programma. Cristina D’Avena proporrà due brani tratti dal suo album ‘Duets’: ‘Sailor Moon’ con Chiara Galiazzo e ‘All’arrembaggio!’ con Alessio Bernabei. Inoltre ci saranno Sergio Sylvestre e Maria Iside Fiore con la sua ‘Scelgo My choice’, che ha rappresentato l’Italia all’ultimo Junior Eurovision Song Contest 2017.

LE CANZONI IN GARA

In prospettiva del terzo tour in Cina, che vedrà il Piccolo Coro impegnato in sei concerti a Shanghai dal 30 dicembre al 2 gennaio, porterà il suo saluto la piccola Wang Jiawen, rappresentante di un coro legato allo Shanghai Children’s Art Theater. Presente inoltre anche lo chef Bruno Barbieri, in veste di testimonial di ‘Operazione Pane’. Ricordiamo ora tutte le canzoni in gara: L'anisello Nunù, Ninna nanna di sua maestà, Il pescecane (solo un ciao), La ballata dei calzini spianati, Mediterraneamente, Radio giungla, Gualtiero dei mestieri, Si, davvero mi piace!, Un nuovo giorno, Bumba e la zumba, Canzone scanzonata, Una parola magica. Non ci resta quindi che attendere il vincitore della sessantesima edizione.

