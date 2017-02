2 BROKE GIRLS 6 / Anticipazioni puntata 1 febbraio 2017: il bar pasticceria è pronto! Al via la sit-com con Kat Dennings e Beth Behrs

2 BROKE GIRLS 6, ANTICIPAZIONI PUNTATA DELL'1 FEBBRAIO 2017: LA SERIE - la prima serata di Joi di oggi, mercoledì 1 febbraio 2017, vivrà il debutto di 2 Broke Girls 6, in prima Tv assoluta. Andrà in onda il primo episodio della sit-com, intitolato "...e le due inaugurazioni". Sarà la prima parte della puntata che verrà trasmessa la settimana prossima, e che aprirà le porte alla nuova stagione in compagnia di Kat Dennings, nei panni di Max, e Beth Behrs nel ruolo di Caoline, oltre ovviamente tutto il resto del cast che abbiamo imparato ad amare nelle precedenti stagioni. Ritroveremo infatti Sophie, alias dell'attrice Jennifer Coolidge, così come Jonathan Kite nei panni irriverenti del russo Oleg. Dal punto di vista della trama, vedremo le nostre due protagoniste alle prese con la realizzazione del loro sogno. Nel precedente capitolo, Caroline e Max hanno lavorato duro per poter aprire il bar pasticceria, che di contro ha rappresentato non pochi ostacoli da affrontare. Nella premiere, assisteremo quindi al taglio del nastro, ma questo non vorrà dire ovviamente che Max e Caroline non dovranno affrontare altri problemi. Max in particolare è in un momento di svolta, dato che deve dimenticare l'ex fidanzato, mentre Sophie è finalmente arrivata alle doglie, per cui dovremo aspettarci un'evoluzione del suo personaggio in versione "mamma". Dall'altra parte abbiamo Han, interpretato da Matthew Moy, impegnato per poter riavere il controllo totale del Diner. Lo show diretto da Whitney Cummings e Michael Patrick King sembra continuare ad inseguire il successo, ma al tempo stesso un gruppo di fan sempre più nutrito inizia a contestare una certa piattezza nella trama delle ultime stagioni. Un declino quindi avvenuto già dopo il 2012, anno in cui la serie televisiva ha conquistato una vittoria agli Emmy Awards per la categoria Miglior Direzione Artistica.

2 BROKE GIRLS 6, ANTICIPAZIONI PUNTATA DELL'1 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 1 "...E LE DUE INAUGURAZIONI" - Le ragazze hanno ultimato tutti i preparativi in occasione dell'apertura del loro bar pasticceria. Il locale però verrà avviato senza personale, per cui c'è bisogno di valutare alcune candidature per il posto di barista. Senza considerare che la licenza per gli alcolici non è ancora arrivata. J. Petto presenterà domanda di assunzione, ma le ragazze lo conoscono fin troppo bene, dati alcuni problemi precedenti che è riuscito a creare. Max e Caroline decidono quindi di rifiutare la sua assunzione. Nel frattempo, Han cerca di fare di tutto per ottere i soldi con cui saldare il debito contratto con le ragazze, in modo da ritornare ad essere l'unico proprietario del Diner. Tutto questo senza considerare che Max dovrà affrontare la realtà riguardo alla sua rottura con Randy. Dimenticarlo è sembrato facile inizialmente, ma non sarà sempre così. Intanto, Sophie entra in travaglio perché sta per dare alla luce il bambino.

