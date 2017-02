ALBA PARIETTI, LA SHOWGIRL OSPITE DI AMADEUS SU RAI UNO PER INDOVINARE LE CANZONI MISTERIOSE (MUSIC QUIZ, OGGI 1 FEBBRAIO 2017) - Tra i personaggi famosi che saranno protagonisti di Music Quiz nella puntata di oggi, 1° Febbraio 2017, ci sarà anche Alba Parietti. Nel corso del game show, che va in onda su Rai Uno e appartiene al genere dei game show, la showgirl dovrà affrontare diverse prove facendo appello alle sue conoscenze in ambito musicale e alla sua capacità di riconoscere i brani “ad orecchio” malgrado i particolari arrangiamenti che renderanno il compito molto più difficile. Ultimamente Alba Parietti ha parlato di diversi personaggi del mondo dello spettacolo con cui ha lavorato nel corso degli anni. Con Antonio Ricci, che nel 1994 le diede la possibilità di condurre Striscia la Notizia, ha ancora un ottimo rapporto mentre non è mai riuscita ad andare d’accordo con un altro grande professionista del settore, Gianni Boncompagni. Parlando di alcune colleghe, Alba ha detto di vedere meglio Simona Ventura alla conduzione dell’Isola dei Famosi, mentre Alessia Marcuzzi sarebbe “troppo buona” coi naufraghi. Esprimendosi su Barbara D’Urso, la Parietti ha detto di stimarla molto a livello professionale, anche se non ama molto i suoi programmi. Nell’ultimo periodo la showgirl ha partecipato a programmi come “Le Iene presentano: Scherzi a parte” e “Caduta Libera!” e si è detta molto contenta dell’esperienza che le ha permesso di rimettersi nuovamente in gioco.

ALBA PARIETTI, LA SHOWGIRL OSPITE DI AMADEUS SU RAI UNO PER INDOVINARE LE CANZONI MISTERIOSE: CARRIERA E VITA PRIVATA (MUSIC QUIZ, OGGI 1 FEBBRAIO 2017) - Alba Parietti nasce il 2 Luglio 1961. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo avviene in teatro nel 1977, quando Alba recita nella rappresentazione L'importanza di chiamarsi Ernesto. Agli inizi degli anni Ottanta, la Parietti recita in un film cult dell’epoca, Sapore di mare. Il successo per la conduttrice arriva nel 1990 quando è alla guida della trasmissione calcistica Galagol di Telemontecarlo, e si consacra come una delle più importanti showgilr italiane nel 1992 quando presenta il Festival di Sanremo, con Pippo Baudo. Nei primi anni Novanta, la Parietti conduce altre trasmissioni di successo come Domenica in, Pavarotti & friends e Striscia la Notizia. Sempre in questi anni recita in commedie molto popolari come Abbronzatissimi e Saint Tropez. Nel 1998 Alba presenta il programma di successo Macao e recita nel film Paparazzi. Negli anni Duemila è opinionista in trasmissioni molto popolari come La Fattoria, L'Isola dei Famosi e Quelli che. Nel 2015 la presentatrice è stata ospite della trasmissione Le Iene presentano: Scherzi a Parte e del programma Caduta Libera!. Per quanto riguarda la sua vita privata, Alba Parietti è stata sposata dal 1982 al 1990 con Franco Oppini, dal quale avuto il figlio Francesco. Alba ha avuto un'intensa storia d'amore anche con l'attore Christopher Lambert e negli ultimi anni tra loro è tornata ad accendersi la passione.

