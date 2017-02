AMICI 16 / Ed. 2017 news, Andreas Muller sbotta: la dura replica alle critiche degli insegnanti (Oggi, 1 febbraio)

AMICI 16, ED. 2017 ANTICIPAZIONI E NEWS: ANDREAS MULLE RISPONDE ALLE CRITICHE DEGLI INSEGNANTI – Non sono tempi facili per Andreas Muller. Il ballerino, a distanza di un anno dall’infortunio che lo costrinse a lasciare la scuola di Amici 16 ad un passo dal serale, è tornato ad essere un allievo della scuola più famosa d’Italia ma la realtà si sta dimostrando più dura del previsto. Andreas Muller, infatti, può contare solo sull’appoggio di Veronica Peparini al punto che, nonostante l’impegno, continua ad essere pesantemente criticato dagli altri insegnanti, Alessandra Celentano e Garrison su tutti. Andreas Mulelr, stanco di essere offeso, ha così preso una clamorosa decisione che, sicuramente, farà infuriare gli altri insegnanti di ballo. “Da oggi mi rifiuto di fare i pezzi di altri insegnanti, se non di Veronica e di Emanuel! Voglio iniziare ad esaltare la mia “pappetta” (il suo stile). Voglio iniziare a difendere il “mio“”, ha annunciato alla produzione il ballerino. La decisione di Andreas ha, tuttavia, creato una spaccatura tra i suoi stessi fans. Da una parte ci sono quelli che lo difendono comunque e, dall’altra, ci sono quelli che criticano la sua scelta, invitandolo a dimostrare con i fatti e non solo a parole di meritare il banco della scuola di Amici. “Fino a prova contraria è in una scuola e a scuola fai quello che ti è richiesto“; “Io credo che lui non debba rifiutarsi di fare le coreografie assegnate dai prof..“; ” Io cercherei di essere un po’ meno lamentino (talvolta presuntuosetto e arrogantino), incasserei e cercherei di- migliorare“, scrivono i fans sui social. Andreas, però, sembra aver preso la sua decisione. Come reagiranno la Celentano e Garrison di fronte alla sua scelta?

