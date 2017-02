ANASTACIA / Video, la performance sulle note degli Aerosmith e l’intervista riproposti stasera a Music di Paolo Bonolis (1 febbraio 2017)

ANASTACIA, LA PERFORMANCE SULLE NOTE DEGLI AEROSMITH E L’AMORE PER GLI ITALIANI: VIDEO (MUSIC, 1 FEBBRAIO 2017) - Rivedremo questa sera anche Anastacia nella serata conclusiva di Music, il varietà condotto da Paolo Bonolis con l’aiuto di Luca Laurenti. La cantautrice statunitense è stata ospite della seconda puntata, durante la quale ha regalato al pubblico un’emozionante cover di “I don’t wanna miss a thing”, la meravigliosa ballata degli Aerosmith (clicca qui per vedere il video). Intervistata dal conduttore della trasmissione, Anastacia ha espresso così il suo concetto di felicità: “Credo che ci sono tante cose per cui dobbiamo essere grati e felici. A volte ci preoccupiamo troppo. La vita è una sola e dobbiamo viverla con amore, generosità e gioia. Gli italiani lo fanno comunque quindi credo siate piuttosto bravi, complimenti”. Bonolis ha anche domandato alla cantante se apprezzasse gli uomini italiani e Anastacia ha risposto di sì senza timore. Il conduttore ha poi voluto spingersi un po’ più in là e ha chiesto all’artista se condividesse il pensiero di Madonna, secondo cui “gli italiani lo fanno meglio”: “Questo è uno spettacolo per famiglie quindi non posso parlare di certe cose ma credo che Madonna avesse capito molte cose quando ha detto quello che ha detto”.

ANASTACIA, L’ATTACCO A TRUMP SU INSTAGRAM - Anastacia, che ritroveremo questa sera su Canale 5 nella serata conclusiva del programma Music condotto da Paolo Bonolis, fa parte della folta schiera di artisti che nelle ultime settimane hanno voluto opporsi in maniera forte e chiara contro il neo eletto presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Nelle ultime ore Anastacia ha condiviso sulla sua pagina Instagram una foto di Donald Trump nella quale il volto del tycoon è coperto dalla scritta “Not my president”. Alla foto, precedentemente pubblicata da Melanie Griffith, Anastacia ha aggiunto: “Ho deciso di fare una dichiarazione per questo post. Sono un’americana e per adesso ho il diritto di esprimere la mia opinione. Non sono mai stata d’accordo con come Trump ha gestito la sua notorietà. Sono consapevole che ora lui è il presidente del mio Paese ma non voglio comunque rimanere in silenzio quando si tratta delle sue azioni da presidente”. Un’importante presa di posizione quella di Anastacia, accompagnata dall’hashtag che ha fatto il giro del mondo nelle ultime ore: #notmypresident. Clicca qui per vedere il post di Anastacia.

