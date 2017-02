Andrea Marcaccini/ È lui che rischia di essere espulso dall’Isola dei Famosi? La settimana sull’Isola primitiva lo abbatterà? (news 1 febbraio 2017)

ANDREA MARCACCINI, È CHE RISCHIA DI ESSERE ESPULSO? COME ANDRÀ LA SETTIMANA SULL’ISOLA PRIMITIVA? (OGGI, 1 FEBBRAIO) - Sono in molti, anche sul web, a pensare che la prossima settimana a L’Isola dei Famosi 2017 l’attenzione di Alessia Marcuzzi si sposterà eccome su Andrea Marcaccini, che - come riportano le pagine del settimanale di Alfonso Signorini, Chi - è stato accusato dall’ex fidanzata, la bella modella messicana Daniela De Jesus. È davvero lui che rischia il provvedimento della redazione del reality? Dovrà andare incontro all’espulsione? La settimana che si prospetta per Andrea Marcaccini non è inoltre delle più semplici: il bel modello ha infatti fallito la prova evolutiva della serata di ieri, ed è rimasto nella cosiddetta Isola primitiva, che fornisce solo pelli e acqua. Insieme a lui ci sono anche Eva Grimaldi, Massimo Ceccherini e Raz Degan: tutti dovranno affrontare sette giorni piuttosto complicati, nella speranza di approdare poi sull’Isola delle caverne, che almeno offre un tetto sopra la testa. Bisognerà comprendere bene lo spirito con cui Andrea Marcaccini si troverà a gestire le difficoltà, e scoprire se arriverà già provato o meno alla diretta della prossima settimana: se davvero le attenzioni dell’Isola dei Famosi 2017 dovessero posarsi su di lui e sulle ultime notizie che lo riguardano, sembra che lo aspetterà certamente almeno una chiacchierata con la conduttrice….

