ANGELA ROBUSTI / Uomini e Donne, Video: l’ex corteggiatrice di Luca Onestini si consola con il suo unico amore! (oggi, 1 febbraio 2017)

ANGELA ROBUSTI, UOMINI E DONNE: L’EX CORTEGGIATRICE DI LUCA ONESTINI LASCIA IL PROGRAMMA - Angela Robusti è stata senza ombra di dubbio la corteggiatrice della nuova stagione del trono classico di Uomini e Donne che più è emersa durante le prime puntate. La ragazza era arrivata alla corte di Maria trovandosi di fronte sia Manuel Vallicella che Luca Onestini e, dopo essersi confrontata fortemente con il 30enne super tatuato, la designer ha pensato di dichiararsi a Luca. Nella puntata andata in onda ieri infatti, dopo il nuovo quanto forte faccia a faccia tra Sonia Lorenzini e Mario Serpa, l'argomento si è spostato parlando proprio di Angela Robusti e Luca Onestini e così, dopo la messa in onda della loro esterna, i due hanno avuto modo di confrontarsi anche in puntata. Naturalmente, anche in questo caso il motivo del contendere è stato Instagram, il social network fotografico che fa impazzire i protagonisti di Uomini e Donne. Anche in esterna Luca ha palesato il suo fastidio raccontando alla Robusti di aver visto delle fotografie particolarmente "spinte". Angela ha raccontato del suo passato da modella e che, essendo stata una professione che non appartiene al presente, non pensava fosse necessario ribadirlo. Onestini però l'ha accusata di puntare il dito contro le altre senza invece pensare a se stessa. Luca l'ha inoltre reputata falsa per non avere palesato subito questa sua parte della vita che - secondo il tronista - non era da considerarsi poi così trascurabile. La ragazza però, non ha assolutamente voluto “cedere” alle accuse del ragazzo ed anzi, rispondendo sempre per le rime, ha evidenziato lo scarso interesse per il tronista, specie dopo gli ultimi accadimenti e così, ha deciso di abbandonare lo studio e il suo percorso da corteggiatrice. Sul web però, il popolo della rete si è dimostrato affranto per la decisione della ragazza anche perché, la sua maturità ed intelligenza, erano degli aspetti che parevano mancare da molto tempo in onda. Cliccate qui per visionare l'ultimo video di Instagram condiviso da Angela dove si “consola” con il suo vero amore.

