ANNA FALCHI, L’ATTRICE E CONDUTTRICE TELEVISIVA ALLE PRESE CON I GIOCHI MUSICALI DELLO SHOW DI AMADEUS (MUSIC QUIZ, OGGI 1 FEBBRAIO 2017) - Anna Falchi sarà tra gli ospiti della puntata di Music Quiz in onda su Rai Uno oggi, mercoledì 1° febbraio 2017. Nel corso del game show, la Falchi dovrà affrontare diverse prove di carattere musicale ed indovinare insieme ai suoi compagni di squadra brani resi “misteriosi” attraverso particolari arrangiamenti. Recentemente Anna Falchi ha fatto parlare di sé per via di alcune dichiarazioni circa la sua infanzia, che non sarebbe stata molto felice. L'attrice ha spiegato infatti che la sua famiglia ha dovuto affrontare parecchi problemi economici. Ad aiutarla durante quel periodo buio è stata la scuola, dove Anna è stata sempre la prima della classe. In diverse interviste, la Falchi ha confessato di aver iniziato a lavorare facendo delle pubblicità per delle porte blindate e per delle pellicce. Nell'ultimo periodo, l'attrice finlandese naturalizzata italiana ha fatto parlare di sè, anche per aver confessato di essere ricorsa alla chirurgia per risolvere il problema del suo seno, che era asimmetrico. Adesso Anna è sotto la luce della ribalta, in quanto dal 2016 conduce sul canale 425 di Sky “Donna & Sposa” il programma “Sei donna”, grazie al quale è tornata anche a mettersi in gioco. Per quanto riguarda il gossip, la conduttrice ha avuto molte storie d'amore. La più famosa è forse quella con Fiorello negli anni novanta. Anna ha commentato quel periodo definendolo “molto intenso”: per la Falchi non sono stati anni facili da gestire, soprattutto, come ha spiegato lei stessa, per via la gelosia del conduttore siciliano. La Falchi è stata fidanzata anche con Max Biaggi. Su Biaggi in diverse interviste Anna ha detto che il motociclista è un salutista e che l'ha aiutata a smettere di fumare. Nel 2005, l'artista si è sposata con l'immobiliarista Stefano Ricucci. Anna ha detto di essere stata molto innamorata del finanziere, ma di aver divorziato solo dopo un anno matrimonio a causa dei problemi con la giustizia del suo ex compagno. Negli ultimi anni, si è parlato della Falchi a causa della sua relazione con Denny Montesi, che l'ha resa madre della piccola Alyssa. Recentemente Anna ha detto di aver trovato la pace grazie a sua figlia, che ama tantissimo e al suo nuovo compagno, Andrea Ruggieri, nipote di Bruno Vespa.

ANNA FALCHI, L’ATTRICE E CONDUTTRICE TELEVISIVA ALLE PRESE CON I GIOCHI MUSICALI DELLO SHOW DI AMADEUS. LA CARRIERA (MUSIC QUIZ, OGGI 1 FEBBRAIO 2017) - Anna Falchi nasce a Tampere, in Finlandia, il 22 Aprile del 1972. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo risale al 1989, quando la modella partecipa a Miss Italia, classificandosi seconda. Nel 1994 la Falchi recita nel film S.P.Q.R. e nella commedia Dellamorte Dellamore al fianco di Rupert Everett. Il grande successo per la Falchi arriva nel 1995, quando diventa la valletta di Pippo Baudo al Festival di Sanremo: nello stesso anno conduce il noto quiz Luna Park su Rai Uno. Sul finire degli anni Novanta, la Falchi entra a far parte del cast di due pellicole famose, Body Guards e Paparazzi. Nel 1997 sarà invece la madrina dello Zecchino d'Oro. Nel 2007 Anna viene scelta come concorrente di Ballando con le stelle e l'anno successivo recita in Un'estate al mare. Nel 2011 l'attrice recita al fianco di Ezio Greggio nella pellicola Box Office 3D e nel 2013 è una dei concorrenti del programma Stasera mi tuffo condotto da Teo Mammuccari. Nel 2016 torna invece in tv su uno dei canali Sky con il programma Sei donna.

