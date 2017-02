AVANTI UN ALTRO/ Il concorrente Riccardo perde a un passo dalla vittoria: chi giocherà oggi, 1 febbraio 2017? Riassunto ultima puntata

AVANTI UN ALTRO, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, mercoledì 1 febbraio 2017) - Anche ieri sera è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Avanti un'altro: prima di scoprire quali concorrenti giocheranno nella puntata di oggi mercoledì 1 febbraio, vediamo cosa è successo ieri. Paolo apre la puntata introducendo il cast e i personaggi del Minimondo, mentre il primo concorrente di stasera è Ferdinando da Biccari, provincia di Foggia, che viene preso in giro da Paolo per la sua maglietta divertente. La prima categoria di domande è intitolata ''Che fare''? e tratta del comportamento da osservare con gli animali: Ferdinando dà tre risposte esatte ma pesca la Pariglia e ciò lo costringe a proseguire il gioco. Prima di passare alla seconda categoria di domande Paolo chiede a Luca di scendere, ma Luca per sbaglio si versa dell'acqua addosso. La seconda categoria è ''Capodanno a Casa Trump'', e il concorrente indovina le tre risposte. Ripesca la Pariglia e poi decide di andare avanti. Entra la Bonas e Paolo sembra decisamente approvare il modo in cui il concorrente non è andato in tilt per la donna. Dopo la previsione della Bonas, la quale predice che Paolo avrà altri tre figli, il conduttore afferma scherzosamente, come nel suo stile, che se dovesse succedere si taglierebbe gli organi genitali. La terza categorie di domande per Ferdinando è ''Domande facilissime''. Qui il concorrente sbaglia ed è costretto ad abbandonare il gioco. Arriva poi il turno di Fiorenza da Padova, emigrata in Australia. Lei e Paolo danno vita ad un siparietto sull'accento leggermente veneto della prima. La prima categoria per Fiorenza è ''Chiamate un dottore'', e la prima domanda desta un po di ilarità in quanto la concorrente scambia le trombe di Eustachio con le tube di Falloppio. La concorrente azzecca le tre risposte esatte e pesca la Pariglia, decidendo di proseguire il gioco, così le tocca il Salottino. La concorrente sceglie la Bomber che le pone una domanda sul calcio. Fiorenza indovina e pesca diecimila euro. La concorrente decide di cambiare il pitigozzo e riesce a mettere le mani su trentamila euro, diventando la potenziale campionessa. Il concorrente successivo è Riccardo da Roma, studente di Scienze motorie con una passione per il doppiaggio, di cui dà prova con alcune voci. La prima categoria di domande per lui è quella de ''Il Bauscia'', e qui dà il meglio indovinando le tre risposte. Il pitigozzo da lui pescato è quello dei trentamila euro e ciò gli fa decidere di proseguire. La seconda categoria di domande è ''1, 2, 3'' ed è incentrata sulla musica. Il concorrente indovina pescando poi ventimila euro e ciò gli consente di spodestare Fiorenza e diventare il potenziale campione. La quarta concorrente è Greta da Piombino, che crea compleanni in scatola per bambini: simula infatti una telefonata con Paolo. La prossima sarà l'ultima domanda del gioco e arriva il turno del Salottino: Greta sceglie il Supereroe pugliese. Si apre qui un siparietto simpatico tra Paolo e il personaggio del Minimondo sul suo status di non-supereroe. La risposta alla domanda posta dal Supereroe pugliese viene sbagliata da Greta, costringendola ad abbandonare il gioco e facendo di Riccardo il campione. Quest'ultimo gioca per centocinquantamila euro. Il concorrente, con un po' di difficoltà riesce a bloccare la cifra a ventinovemila euro e chiede il supporto della sorella, ma perde ad un passo dalla vittoria.

