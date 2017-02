Alessandro Schincaglia / Uomini e donne, il corteggiatore di Sonia Lorenzini paparazzato in stazione: colpo di scena in vista per il Trono Classico?

ALESSANDRO SCHINCAGLIA, UOMINI E DONNE FOTO, IL CORTEGGIATORE DI SONIA LORENZINI IN VIAGGIO PER GLI STUDI? (OGGI, 1 FEBBRAIO 2017) - Alessandro Schincaglia è tornato a corteggiare Sonia Lorenzini a Uomini e Donne? Le indiscrezioni nelle ultime ore sono cresciute perché il ragazzo è stato avvistato alla stazione Porta Nuova di Torino in partenza per Roma. Alessandro, che nell'ultima puntata di Uomini e Donne, non ancora andata in onda, si è eliminato dichiarando di non voler più corteggiare Sonia, potrebbe avere cambiato idea. O forse è stata la tronista a convincere il suo corteggiatore a tornare? Non c'è ancora chiarezza in tal senso, ma - stando a quanto riportato dalla "talpa" del Vicolo delle News - Alessandro Schincaglia è salito su un Frecciarossa diretto a Roma con un borsone in spalla dopo essere stato circondato da un gruppo di fotografi. La "talpa" ha anche inviato una foto per testimoniare il suo avvistamento (clicca qui per visualizzarla). Forse nella Capitale girerà un'esterna chiarificatrice con Sonia Lorenzini?

ALESSANDRO SCHINCAGLIA FOTO, IL CORTEGGIATORE DI SONIA LORENZINI LASCIA UOMINI E DONNE: IL COLPO DI SCENA (OGGI, 1 FEBBRAIO 2017) - Alessandro Schincaglia è uno dei corteggiatori più apprezzati tra i pretendenti di Sonia Lorenzini: il torinese si è distinto a Uomini e Donne per i modi gentili e, infatti, la sua dolcezza ha conquistato subito il pubblico e in particolare l'attenzione della tronista. Il rapporto tra i due, però, è diventato turbolento negli ultimi tempi: pare, infatti, che Alessandro abbia deciso di autoeliminarsi dopo aver scoperto un presunto accordo tra la tronista e Federico. Inoltre, il ritorno alla carica della sua ex lo avrebbe destabilizzato. Il pubblico di Uomini e Donne è diviso tra chi chiede a Sonia Lorenzini di far tornare Alessandro e chi, invece, lo vede come prossimo tronista, visti i possibili ripensamenti di Manuel. Nuovi colpi di scena all'orizzonte? Pare proprio di sì e il dibattito si accende in attesa delle prossime puntate, che faranno chiarezza dopo tante voci. Alessandro Schincaglia continuerà a corteggiare Sonia Lorenzini?

