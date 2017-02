Asia Nuccetelli & Giulia de Lellis / “All’Isola dei Famosi? Mai voluta dagli autori!”, e la cugina la minaccia di botte

ASIA NUCCETELLI & GIULIA DE LELLIS: LA CUGINA MINACCIA DI PICCHIARLA - L’imitazione di Asia Nuccetelli fatta da Giulia De Lellis ha scatenato l’ira della figlia di Antonella Mosetti, che dopo aver risposto con una parodia a sua volta ha aperto un nuovo capitolo della querelle tra l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. In una diretta social, Asia ha rivolto accuse molto pesanti alla fidanzata di Andrea Damante. In una diretta su Instagram di pochi giorni fa, Asia ha attaccato pesantemente la De Lellis, che secondo lei sarebbe una “bulletta” che prima di diventare vip andava in giro per Roma minacciando la gente. Parole di un certo peso che, secondo quanto si legge su Bitchyf.it, avrebbero addirittura portato a una reazione della cugina dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. A rivelare tale dettaglio è stata la stessa Asia, che parlando coi fans è tornata sull’argomento rivelando di essere stata minacciata dalla cugina di Giulia, che secondo quanto da lei affermato avrebbe detto di volerla picchiare. La Nuccetelli è tornata poi sul tema dei ritocchini: mentre lei non ha mai fatto mistero di essersi rifatta naso e bocca, la De Lellis non sarebbe stata secondo lei altrettanto sincera.

ASIA NUCCETELLI & GIULIA DE LELLIS: “ALL’ISOLA DEI FAMOSI? MAI VOLUTA DAGLI AUTORI” - Nella sua diretta Instagram volta a screditare la nemica Giulia De Lellis, Asia Nuccetelli ha gettato ombre anche sulla mancata partecipazione della fidanzata di Andrea Damante. Secondo le parole della figlia di Antonella Mosetti, gli autori del reality show di Canale 5 “non l’avrebbero mai voluta”. Una versione molto diversa da quella di Giulia, che aveva affermato di aver rifiutato di prendere parte al programma: nei mesi scorsi infatti alcune voci insistenti davano Giulia De Lellis tra i possibili naufraghi. Al momento la fidanzata di Damante non ha ancora commentato queste pesanti accuse lanciate dalla Nuccetelli mentre Asia ha voluto rimanere in tema Isola dei famosi augurando buona fortuna all’amico Giacomo Urtis, il chirurgo dei vip che è tra i concorrenti di questa nuova edizione: “Ciao amore mio, spacca tutto. Io so chi sei e sono sicura che tutti saranno orgogliosi di te. Ti mando il mio abbraccio più grande con questa foto di 1 anno fa.. TI STO GUARDANDO SAPPILO”. Clicca qui per vedere il post.

