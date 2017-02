Beautiful / Anticipazioni puntata 2 febbraio 2017: Katie, resterà lontana dall'alcool?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 2 FEBBRAIO: LA DIFFICILE PROMESSA DI KATIE - Beautiful aprirà anche domani pomeriggio il ricchissimo palinsesto di Canale 5, riproponendo la difficile discussione tra Bill e Katie. Dopo che il marito ha deciso di restituirle Will, grazie alla collaborazione di Brooke, la signora Spencer tra le lacrime non potrà fare altro che esprimere la sua gioia: non poteva vivere senza il figlio al suo fianco e grazie a lui potrà ora riprendere in mano le redini della sua vita, turbata dalla fine del suo matrimonio con lo Spencer e tutti i recenti problemi. Bill però non intenderà sopportare l'ennesimo errore da parte della moglie (ormai in via di separazione) che non dovrà più ricadere nel tunnel dell'alcool. Katie prometterà e riprometterà tale convinzione: d'ora in avanti non toccherà più una sola bottiglia di alcolici e continuerà a frequentare nei modi e nei tempi previsti il suo terapista. Manterrà la promessa fatta dopo tante complicazioni?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 2 FEBBRAIO: ERIC ACCETTA LA PROPOSTA DI STEFFY - Eric deciderà di seguire Steffy a Montecarlo in compagnia di Liam e Wyatt? Per saperlo dovremo attendere la puntata di Beautiful di domani pomeriggio nella quale nonno e nipote si confronteranno nuovamente riguardo il viaggio in Europa. Come sapete, la Forrester vorrebbe che il patriarca Forrester si recasse in sua compagnia nella città monegasta, per presentare le ultime novità all'interno dell'azienda di famiglia. Dopo una breve riflessione, Eric accetterà tale proposta, annunciando alla nipote che sarà presente a Montecarlo in occasione del summit della Spencer Pubblications. In tale occasione annuncerà di avere assunto di nuovo la carica di Amministratore Delegato della Forrester Creations, sostituendo di fatto il dimissionario Ridge. Steffy sarà molto felice di avere un familiare al suo fianco in tale trasferta europea che difficilmente resterà priva di conseguenze: i fans di Beautiful sanno bene che il cast lontano da Los Angeles ne combina sempre delle belle!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 2 FEBBRAIO: QUINN IN PARTENZA? - La notizia della partenza di Eric per Montecarlo si diffonderà a macchia d'olio non solo tra i membri delle famiglia Forrester e Spencer ma anche da qualcuno che non vorrebbe trascorrere qualche giorno lontano dall'amato. Avrete sicuramente capito che nella puntata di Beautiful di domani l'inimitabile Quinn Fuller non sarà affatto felice, di sapere che il suo amante si allontanerà da lei per qualche giorno. Per questo, senza prima confrontarsi con lui, deciderà di seguirlo nel Principato di Monaco, per fargli quella che riterrà una gradita sorpresa. Si metterà subito alla ricerca di un biglietto di aereo per la città monegasca e Deacon sarà al suo fianco, per aiutarla in quella che il padre di Hope riterrà una vera pazzia. Come già accaduto di recente, Sharpe tenterà di indurre nuovamente la sua ex moglie alla ragione, ma siamo certi che riuscirà a raggiungere un obiettivo così complicato?

