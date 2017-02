BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntate italiane e americane: Liam sospetta di Quinn e Ridge?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: LIAM SOSPETTA DI QUINN E RIDGE - Le puntate americane di Beautiful stanno presentando un'immagine di Ridge e Quinn decisamente inedita, al punto tale che matrigna e figliastro appaiono agli occhi dei familiari due cari amici. E mentre a Eric la situazione appare soddisfacente, non si può dire lo stesso di Liam che nota qualcosa di poco chiaro in questo strano comportamento dei due storici rivali. Ricordiamo che lo Spencer era a conoscenza del piano del suocero che intendeva fingere un interessamento per la matrigna per fare capire quanto lei fosse inaffidabile. Ma perché ora questo piano è stato improvvisamente accantonato? Cosa c'è sotto, di così sorprendente da avere permesso a Ridge di diventare il nuovo Amministratore Delegato della Forrester Creations. Con questi dubbi in mente, Liam esprimerà i suoi sospetti allo stilista nella speranza che non ci sia sotto un vero sentimento. E se invece le cose stessero proprio in questo modo?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 1 FEBBRAIO: KATIE SI RIPRENDE WILL - Giungeranno finalmente buone notizie per Katie nella puntata di Beautiful che andrà in onda oggi pomeriggio alle ore 13:40 su Canale 5. In essa Bill deciderà di assecondare le richiesta di Brooke, restituendo il bambino alla madre, come avrebbe dovuto fare fin dal primo momento. Solo in questo modo il piccolo potrà essere felice, mentre la famiglia Spencer eviterà nuovi scandali oltre che una lunga battaglia legale. Prima di mettere la parola fine a questa delicata vicenda, il magnate dell'editoria avrà un'ultima raccomandazione per la moglie: non dovrà commettere ulteriori errori, non toccare più l'alcool e continuare a sottoporsi le terapie per risolvere i suoi problemi psicologici. Giunti a questo punto alla quasi ex signora Spencer non resterà altro che assecondare le richieste del marito, felice di poter riabbracciare il piccolo Will. Sarà questo il lieto fine di una vicenda molto triste?

