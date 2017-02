BED TIME/ Su Rai 4 il film con Luis Tosar e Marta Etura

BED TIME, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 1 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Bed Time è il film in onda su Rai 4 oggi, mercoledì 1 febbraio 2017 alle ore 21:05. Una pellicola spagnola di genere thriller che è stata realizzata nel 2011 con la durata pari a 102 minuti ed è stata diretta dal regista Jaume Balaguerò. Nel cast sono presenti Luis Tosar, Marta Etura, Alberto San Juan, Petra Martinez e Iris Almeida. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

BED TIME, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 1 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - César (Luis Tosar) vive a Barcellona e lavora come portiere all’interno di un condominio, ma non è mai riuscito ad instaurare un rapporto con gli inquilini del palazzo dei quali spia tutti i movimenti e tutta la loro quotidianità. Inoltre, Cesar, non essendo riuscito a provare alcuna forma di felicità, infligge prepotenze e soprusi ai condomini facendo provare loro dolori con il solo obiettivo di vederli tormentati ed infelici. Le sue maggiori attenzioni, nell’ultimo periodo, sono rivolte ad una ragazza di nome Clara (Marta Etura) che ha un carattere solare ed è sempre sorridente e felice, e questo tormenta ancora di più Cesar che vorrebbe vedere distrutta la sua felicità. Inizia allora a tormentarla con una serie di scherzi che diventano anche pericolosi per la salute stessa di Clara, quando la narcotizza o gli infesta la casa di scarafaggi. Clara, allora, decide di andare via per un po’ di casa almeno fino a quando il suo appartamento non sarà stato disinfestato. Nel frattempo, però, Cesar inizia a subire lui stesso le angherie di una bambina astuta che vive proprio nell’appartamento accanto a Clara e che conoscendo tutte le sue malefatte, lo ricatta. Quando quest’ultima torna, è in compagnia del proprio fidanzato che di fronte agli atteggiamenti alquanto strani e bizzarri del portiere inizia ad avere dei forti dubbi su di lui. Quando però l’uomo si rende conto che la polizia è sulle sue tracce a causa di alcuni messaggi che Cesar aveva inviato a Clara, fa in modo di incastrare il figlio della signora delle pulizie. Tuttavia a causa della sua condotta lavorativa, Cesar viene mandato via dall’amministratore, ma prima di andare via si imbatte in Clara e il suo fidanzato Marcos che gli fa confessare tutte le torture inflitte alla povera ragazza. Purtroppo, però, tra i due scoppia una feroce lite che termina con la morte di Marcos e con Clara distrutta dal dolore ed infelice.

