BELEN RODRIGUEZ / News, la showgirl risponde alle critiche sul casco: la replica in una foto (Oggi, 1 febbraio 2017)

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LA SHOWGIRL RISPONDE ALLE CRITICHE SUL CASCO PER SANTIAGO – Belen Rodriguez trova il modo per replicare alle accuse dei fans che l’hanno accusata di essere una madre degenere. La polemica è esplosa dopo la pubblicazione di una foto in cui Belen e Santiago si divertono in moto senza indossare il casco. La foto ha scatenato la dura reazione dei fans che, ancora una volta, hanno puntato il dito contro la showgirl argentina. "Bella, sembra una di quelle pubblicità dove alla fine dicono" peccato che mamma avesse dimenticato di mettermi il casco", "Ma quale madre porta il figlio sullo scooter e non mette il casco??????????bah senza vergogna..e poi questi rompipalle che dicono che tanto non va veloce e che noi non dobbiamo fare i moralisti non si lamentassero quando succedono le tragedie!", "Da motociclista dico che è irresponsabile!! Da genitore dico che è folle portare un bambino piccolo in quella maniera", "Un buon motivo per Stefano a mandare Belen in tribunale per l’affidamento”, sono alcuni dei commenti scritti dai fans. Di fronte alle critiche ricevute, la Rodriguez ha deciso di zittire tutti con una foto. Sui social, la showgirl ha pubblicato una foto di Santiago scrivendo: “Prendendo le misure per il casco”. La foto ha naturalmente conquistato una pioggia di like e commenti con molti fans che hanno applaudito l’ironia di Belen. “Grande Belen..e ora chissà che cosa troveranno per massacrarti???”, “sei una grande, hai spaccato alla faccia di chi ha sempre da ridire”, si legge sui social. Cliccate qui per vedere il post.

