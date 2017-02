Belen Rodriguez/ News, madre degenere? Santiago in scooter senza casco, polemiche social...(oggi, 2 febbraio 2017)

BELEN RODRIGUEZ: SANTIAGO IN SCOOTER SENZA CASCO, POLEMICHE SOCIAL - A sconvolgere ancora una volta le acque ci pensa Belen Rodriguez: la modella e showgirl argentina ha seguito Andrea Iannone in Malesia e ha portato con sé anche il piccolo Santiago. Nell'immortalare un momento divertente, ossia quello di loro due sul motorino all'interno del circuito, i fan hanno notato però una cosa: né Belen né il piccolo Santiago indossavano il casco, cosa che ha lasciato sconvolte molte persone. "Bella, sembra una di quelle pubblicità dove alla fine dicono peccato che mamma aveva dimenticato di mettermi il casco". " Ma quale madre porta il figlio sullo scooter e non mette il casco? Bah senza vergogna". C'è stato però anche chi ha voluto difendere Belen Rodriguez e ha preso le sue parti, consigliando alle persone che visitano giornalmente il suo profilo di farsi i fatti loro e costruirsi una vita invece di stare sempre a criticare Belen Rodriguez.

BELEN RODRIGUEZ: SANTIAGO IN SCOOTER SENZA CASCO, POLEMICHE SOCIAL. LA RISPOSTA DI BELEN - D'altra parte anche Belen Rodriguez non ha voluto tacere di fronte all'orda di fan che hanno commentato indignati la sua foto in scooter con Santiago, e ha deciso di rispondergli per le rime. "Ma non ci sono caschi qui! Tranne quelli dei piloti. È un circuito dove stanno tutti i fotografi a piedi, senza macchine, più i motorini che vanno a due all'ora per vedere le moto", ha scritto Belen Rodriguez sui social, dicendo anche che si è rotta le scatole che ogni volta tutti sono pronti ad attaccarla. Già qualche tempo fa Belen è stata addirittura ripresa dal Daily Mail per aver levato la panna dalla bocca di Santiago con la lingua, cosa che da molti è stata considerata inappropriata, mentre lei non ci vedeva nulla di male in questo gesto affettuoso. Insomma, Belen non può mai fare nulla senza che tutti le si rivoltino appresso, e stavolta però sembra essersi davvero stancata.

