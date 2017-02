CHE DIO CI AIUTI 4/ Anticipazioni e news: Asia porta nuovo caos al Convento? Valeria Fabrizi commenta il successo della fiction (oggi, 1 febbraio)

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI E NEWS: ASIA PORTA CAOS AL CONVENTO? VALERIA FABRIZI COMMENTA IL SUCCESSO (OGGI, 1 FEBBRAIO 2017) - Si accorciano le distanze per la prossima puntata di Che Dio ci aiuti 4 in programma sul piccolo schermo di Rai 1: il sesto appuntamento con la fiction targata LuxVide prenderà il via domenica 5 febbraio 2017 e le anticipazioni rivelano che Suor Angela dovrà aiutare una giovane ragazza, Asia, che sembra aver perso la memoria e che vedrà in Nico il suo eroe personale. Inutile dire che tutti i buoni propositi di Monica di tenersi lontano dall’avvocato rischieranno di andare in fumo, dal momento che Asia sarà in grado di riportare a galla un po’ di gelosia. Al fianco di Suor Angela, stagione dopo stagione, non manca la mitica Suor Costanza, interpretata da Valeria Fabrizi. In un’intervista esclusiva rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, l’attrice ha commento il successo di Che Dio ci aiuti, spiegando che si tratta di “un prodotto ben riuscito in cui lavorano tutti con entusiasmo., anche i ragazzi subentrati dopo che Lino Guanciale ha lasciato la serie. Se funziona così bene anche alla quarta stagione è proprio per la squadra che ci lavora. E anche perché, in un momento in cui abbiamo tutti bisogno di serenità e positività, Che Dio ci aiuti è una tisana ben confezionata”. Come entrerà in gioco Suor Costanza nei prossimi intrecci della fiction? Appuntamento al prossimo weekend!

© Riproduzione Riservata.