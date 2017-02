CHI L’HA VISTO?, ANTICIPAZIONI E CASI PUNTATA 1 FEBBRAIO 2017: ISABELLA NOVENTA E LE TRUFFE ROMANTICHE - Federica Sciarelli torna sul piccolo schermo di Rai 3 stasera, mercoledì 1 febbraio 2017: a partire dalle 21.15 prenderà infatti il via una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma della terza rete nazionale che si occupa di persone scomparse e di casi di cronaca nera. L’attenzione tornerà a concentrarsi su quanto successo ad Isabella Noventa, che manca dalla notte del 16 gennaio 2016: da circa un anno sono in carcere Freddy Sorgato, sua sorella Debora e la tabaccaia Manuela Cracco, con l’accusa di omicidio. Per il giudice si avvicina il momento di decidere se i tre dovranno affrontare un processo: il settimanale Giallo, nei giorni scorsi, ha reso nota una delle ultime svolte nel caso di Isabella Noventa. I Ris di Parma avrebbero infatti ritrovato del Dna di Debora Sorgato su due pistole a casa dell’ex fidanzato Giuseppe Verde. Più tardi, a Chi l’ha visto?, un inviato della trasmissione ripercorrerà tutte le tappe della vicenda, facendo luce su tutti i punti irrisolti e sulle ultime novità in merito. Federica Sciarelli tornerà ad occuparsi anche del fenomeno delle truffe romantiche: uomini che, dopo un furto d’immagine, adescano donne indifese sul web per poi ingannarle.

