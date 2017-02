Costantino Vaia di Pomì / Boss in incognito 2017, il protagonista non conquista i telespettatori (terza puntata 31 gennaio)

BOSS IN INCOGNITO 2017, ED.4 PUNTATA 31 GENNAIO CON COSTANTINO VAIA DI POMÌ I telespettatori di Rai 2 non conoscevano probabilmente Costantino Vaia, ma certamente avevano sentito parlare della sua azienda, essendone magari anche dei consumatori. Con la puntata di Boss in incognito hanno potuto anche vedere quanto lavoro ci sia dietro la preparazione di una passata di pomodoro, che può sembrare quasi un prodotto “banale”. Tuttavia non si sono trovati di fronte al “solito” protagonista del programma di Rai 2. Innanzitutto perché non si sono visti suoi famigliari. Ad accompagnarlo all’inizio nella sua “trasformazione” c’erano infatti amici e colleghi. E anche la sorpresa che ha avuto nel corso della puntata ha avuto come protagoniste le ragazze che compongono la squadra di pallavolo sponsorizzata dalla sua azienda. Del resto Vaia aveva detto sin da subito che la sua vita privata la considerata privata in senso assoluto. I telespettatori hanno visto poi poche lacrime da parte dei dipendenti una volta che si sono trovati al suo cospetto, a differenza di quanto normalmente avviene a Boss in incognito. Tuttavia guardando ai commenti su Twitter, non manca chi scrive di essere comunque commosso e di aver pianto davanti al televisore. Sul social network non manca però qualche critica a Vaia, perché non sarebbe stato abbastanza generoso verso i suoi dipendenti al momento di assegnare loro dei premi. Ciò nonostante la trasmissione viene sempre apprezzata e non resta che aspettare la prossima puntata per conoscere un altro boss e le storie dei suoi dipendenti.

